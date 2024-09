Sin juego ofensivo y con Campaz y Malcorra otra vez en bajo nivel, Central no pudo hacer nada para evitar anoche la derrota. Platense tuvo pericia cada vez que jugó con la pelota y se impuso con un gol que encontró en los primeros minutos del partido. Y más allá de que Maximiliano Lovera falló un tiro penal sobre el final, la actuación del canaya y el resultado le restan a Matías Lequi las expectativas de ver bajo su mando un equipo de ideas renovadas.

Central no puede aspirar a ganar sin la ayuda de Malcorra y Campaz. Más aún si el partido lo encuentra con rol secundario, como al que lo sometió anoche Platense. Porque en la primera parte el local se impuso con claridad en el juego. El calamar fue preciso con la pelota y cuando atacó por derecha desbordó a Sández. De hecho en los primeros minutos Barros Schelotto apareció libre por derecha y el lateral tuvo tiempo de esperar para darle un pase atrás a Mainero. El volante recibió la pelota al llegar en su carrera al área chica y tocó cruzado para superar a Broun.

Sández se vio desbordado en cada ataque de Platense

El gol sirvió para consolidar la tendencia que mostró en partido en su arranque, con Platense dominando y jugando a gusto y Central resignado a buscar alguna ocasión en pelota parada. Y en la única oportunidad Barbieri le cometió infracción al arquero a disputar la pelota de cabeza.

Los partidos intrascendentes de Campaz ya son frecuentes. Ayer fue otro más. Y Malcorra no pudo darle fluidez al juego ofensivo del equipo. Tampoco con el ingreso de Giaccone. Nada de lo que hacía Central con la pelota o sin ella tomó por sorpresa a Platense. Y así la chance del empate nunca estuvo cerca.

Por el contrario, Platense generó riesgo ante Broun y en la más clara Taborda, frente al arco, remató desviado una pelota que bajó Taborda. Pero en los últimos 20 minutos el canaya logró tener más presencia en el área local, aunque Copetti aparecía en el juego lejos del área. En su ansiedad por tener la pelota el delantero retrocedía muchos metros y así no tenía influencia en la ofensiva.

El canaya empujó en los últimos minutos, más por desesperación que por convicción en su juego. Y una torpeza de Iván Gómez, al tocar una pelota con la mano en el área, dejó al equipo ante la posibilidad del empate. El derechazo cruzado de Lovera pegó en el palo y así el equipo dejó pasar la única oportunidad que tuvo en la noche de Vicente López para evitar la caída.

1 Platense

Cozzani

Barros Schelotto

Pignani

Suso

Marcich

Picco

Juárez

Mainero

Taborda

Minerva

Pellegrino

DT: Orsi y Gómez

0 Central

Broun

D. Martínez

Barbieri

Mallo

Sández

Ibarra

M. Martínez

Gómez

Campaz

Malcorra

Copetti

DT: Matías Lequi

Goles: PT: 9m Mainero (P)

Cambios: ST: Desde el inicio Giaccone por Mauricio Martínez (C), 15m Baldassarra por Minerva (P), 18m Lovera por Gómez (C), 29m Schor y Villalba por Juárez y Taborda (P), 38m Martínez Dupuy por Campaz (C) y 42m Martínez y Gómez por Mainero y Pellegrino (P).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Platense

Incidencias: ST: 50m Lovera (C) desvió un tiro penal