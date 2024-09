Mañana, 24 de septiembre, se cumplen exactamente 100 años del nacimiento de León Rozitchner. Un chivilcoyano que solía decir que el origen está en todas partes. Se es del lugar en el cual esa porción de naturaleza llamada yo se vuelve capaz de prolongar con su pensamiento el misterio del propio existir y sentir.

Un artículo suyo publicado en 1980 --"Filosofía y terror" redactado durante su exilio en Venezuela-- precisa su preocupación por una geografía histórica específica: Latinoamérica. Se pregunta allí por las condiciones en la que los sujetos reflexionan en estas tierras sobre las articulaciones de la realidad que los incluye.

Si la filosofía es un tránsito en el pensamiento que parte de un saber poblado de representaciones inconsistentes y contradictorias y pretende alcanzar conceptos capaces de aproximarse lo más posible a lo real, Rozitchner señala que en ese tránsito no hay nada de inocente: allí donde el pensamiento se vuelve capaz de revisarse a sí mismo, decide un rumbo. Y no será lo mismo embarcarse en el camino sin conflicto del refinamiento representacional, que asumir el riesgoso sendero que comprometer el cuerpo en los problemas más acuciantes.

La filosofía devendrá crítica entonces al incluir en su tránsito hacia la realidad una particular atención al modo en que los antagonismos sociales irresueltos se proyectan de modo más o menos inconsciente sobre los afectos contradictorios --ese nido de víboras-- de quien reflexiona. Si la crítica de Rozitchner es exigente, lo es precisamente en la manera de asumir el peso que lo exterior --el terror político y social-- ejerce sobre lo interior --los afectos del pensante--. Ese peso es el de la amenaza de muerte con que los poderes fuerzan la adecuación del sujeto al sistema, paralizando tanto la lucha social como la reflexión individual. Para el sujeto que intenta desentrañar las contradicciones de su tiempo, pensar es también “roturar un cuerpo”.

Este descubrimiento del papel que juega lo externo en lo interno es la contracara del descubrimiento que juega lo sensible en el pensamiento. La crítica de Rozitchner apunta a comprender cómo se organiza ese juego a la hora de enfrentar el obstáculo --la presencia del terror y de la muerte-- al afrontar la realidad temida, aquella que “da qué pensar”. Esa realidad social que permanece irresuelta e impensada a la que quien filosofa pertenece.

Como la guerra, la filosofía prepara también el enfrentamiento. Y lo hace con un pensamiento cuya eficacia depende de integrar el afecto en el concepto. Pues no se logran avances en el pensamiento sin padecer transformaciones subjetivas. Y porque enfrentamiento y transformación apuntan a enfrentar el terror inscripto por los poderes para impedir que lleguemos a ese lugar en el cual la potencia de cada quien puede extenderse y encontrarse con la de los demás tejiendo un contrapoder social.

El terror, lo más externo actuando en lo más interno, interviene en el tránsito que la filosofía realiza esterilizándola por medio de un despojo: le substrae su campo de verificación. Aquel en el cual las palabras se enteran si han alcanzado en el concepto un conocimiento adecuado de lo que realmente nos sucede. Esa separación entre la palabra y su sentido fue uno de los principales éxitos antifilosóficos de las dictaduras latinoamericanas. Al “pirograbar” los límites impuestos sobre la carne, se buscaba liquidar (como en el relato kafkiano “En la colonia penitenciaria”), toda posibilidad de un decir de sentido subversivo.

A casi cuarenta y cinco años de la primera publicación de “Filosofía y terror” (compilado en Escritos políticos, editado por la Biblioteca Nacional), el texto no ha modificado la actualidad de su planteo: si nos preguntamos por el estado actual del campo de verificación del sentido de las palabras con las que leemos y escribimos, aquellas que decimos y escuchamos, ¿con qué nos encontramos? Latinoamérica sigue siendo un campo de batalla. No nos encontramos ya, ciertamente, con la realidad represiva de aquellas dictaduras, pero sí con unas democracias a las que les cuesta revertir las estructuras económicas que perpetúan las relaciones de dominación y que conservan aquel terror objetivado en la propiedad privada concentrada. Ese terror por medio del cual el neoliberalismo nos fue impuesto y que sin darse ahora como enfrentamiento militar abierto, continúa actuando como garantía de un orden que se quiere incuestionable. Ese terror es el que actúa sobre nosotros como sentido subyacente, preformateando significados, separando palabra y afecto en el lenguaje. La política democrática no ha sido capaz --a pesar de sus intentos-- de introducir la movilización popular en la economía para romper el cerco que eterniza el terror que le dio origen, abriéndola a una participación equitativa de la riqueza socialmente producida. Aquel “no” que el terror teológico-militar pirograbó en cada sujeto actúa todavía hoy en la aceptación pacífica de la desposesión social. Esa sumisión se nota en cada vez que usamos las palabras “pobre” y “pobreza” como estadística y dato creciente del paisaje. En ese estado de arrumbamiento quedan las palabras (y los cuerpos que las pronuncian) cuando se las ha despojado de su terreno filosófico de verificación. De Sócrates a Spinoza, y también de Mariátegui a Walsh, el pensamiento presupone un pueblo --y una democracia-- que ponga a las palabras y a los sujetos vibrar, orientando su capacidad de comprensión de la realidad. Hacer filosofía en Latinoamérica sería, por tanto, enfrentar en el pensamiento --un pensamiento con cuerpo-- aquellos límites que los poderes imponen a una sociedad empobrecida a la que quien filosofa pertenece. Sería despertar afectos capaces de dar sostén a los conceptos que las palabras verificarán como adecuadas para elaborar colectivamente una fuerza capaz de enfrentar el estado de amenaza. Porque, en definitiva, si el pueblo no lucha, decía Rozitchner, la filosofía no piensa.

Si “Filosofía y terror” comenzaba con la pregunta sobre qué significa pensar en Latinoamérica, en momentos en que el “fantasma de la transformación social” está --terror mediante-- "aparentemente contenido”, el paso del tiempo no le ha restado actualidad a la respuesta que entonces se daba: “El que en verdad piensa es, en Latinoamérica, un sobreviviente”. Si el sobreviviente es aquel que supo darse un tiempo excedente, arrebatado a la amenaza de muerte, es también quien puede atestiguar sobre el núcleo mismo del terror. Por lo que es ese saber de sobrevida el que más íntimamente concierne al filósofo que busca aprender. Pues a él le llegará la hora, si lograse volver eficaz su pensamiento, de librar una lucha semejante a la que libró el sobreviviente contra la muerte. Que León Rozitchner sobreviva a su época, es decir, a su propia muerte, es una buena noticia para quienes pretenden sobreponerse a la amenaza que este tiempo trae consigo.