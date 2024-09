Amnistía Internacional presentó el lanzamiento de su nuevo video-podcast, titulado 'Guerras que no Garpan', que busca poner el foco sobre los conflictos armados con menor cobertura mediática en Argentina y el mundo.

La serie, que cuenta con tres episodios emitidos a través del canal de YouTube de la organización global, ahonda en la historia y las consecuencias de los conflictos armados en tres países: Sudán, Afganistán y Yemen. Crisis sociales y políticas, injerencias extranjeras y catástrofes humanitarias como resultado de guerras que pocas veces llegan al ojo del público.

El programa cuenta con la conducción de Mauro Albarracin, conocido por crear Lesa, canal de YouTube que ya cuenta con más de 700 mil suscriptores. Lo acompaña Santiago Juncal, analista internacional y director de Política y Justicia Internacional de Amnistía en el país.

“Desde que empecé con el canal, trato de enfocarme en temas que no están en la agenda y poner la atención en lugares que no se miran. A veces, por buscar el trending o lo que está más caliente, se pierden de vista estos temas que son graves y nos hacen ver la realidad de otra manera, tener una perspectiva distinta”, dijo Albarracin, el host de 'Guerras que no Garpan'.

El videopodcast fue presentado en un evento realizado el último jueves, donde Albarracin expresó mediante un mensaje grabado su interés por conocer la respuesta del público frente al producto, del cual agradeció haber formado parte.

Santiago Juncal estuvo presente en la presentación, donde celebró la importancia del producto, el cual espera "genere curiosidad, intercambio y debate". "Para pensar 'Guerras que no Garpan', creo que es importante ubicarnos en tiempo y espacio. Vivimos en un escenario internacional cada vez más tensionado, donde los conflictos internos y las rivalidades geopolíticas se incrementan e intensifican a lo largo y ancho del planeta", apuntó el director de Política y Justicia de Amnistía Internacional.

A su vez, Juncal rescató que un trabajo de esta naturaleza es importante para esclarecer los conflictos dentro un panorama geopolítico de creciente complejidad.

“La invasión a gran escala a Ucrania por parte de Rusia (...) y el conflicto en la Franja de Gaza son los conflictos bélicos que más figuran en los medios periodísticos nacionales e internacionales. Pero son procesos que se inscriben en un contexto más general y muy conflictivo, que por momentos parece mostrar un rumbo de colisión entre las grandes potencias mundiales, coaligadas a su vez a determinadas potencias regionales.", dijo el analista.

Partiendo de eso, el comentarista destacó que el podcast "es un intento de echar luz y ayudar a pensar sobre los conflictos relegados, opacados, en los cuales se ven distintas modalidades de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", concluyendo que "la falta de respuesta o de interés" de las grandes potencias mundiales muchas veces es la raíz de la falta de soluciones a estas catástrofes humanitarias que "suelen ser de mayor envergadura que los conflictos bélicos más mediáticos".

Guerras que no garpan

La guerra en Sudán estalló en abril del año pasado, a raíz del enfrentamiento entre el Ejército y los grupos paramilitares en medio de un fallido intento de democratización del país, luego del golpe de Estado sobre el gobierno de Omar Al-Bashir en 2019.

Desde hace ya más de un año, en el país reina un conflicto interno, y los combates se intensifican aún con las múltiples declaraciones de alto al fuego. La guerra civil en Sudán ya se ha cobrado 14.700 muertos y ha forzado a más de 10 millones de personas a desplazarse, en lo que es considerada una de las crisis de desplazamiento interno más grandes del mundo.

La invasión estadounidense de Afganistán, que empezó en 2001, se extendió por casi 20 años de ocupación. Durante la misma, se cometieron una serie de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos que fueron reportadas por múltiples organismos.

Sin embargo, con el retorno del Talibán al poder y el repliegue de las fuerzas ocupantes en 2021, se restableció un régimen especialmente opresivo y violento para mujeres y niñas afganas, que sigue cobrándose vidas a diario, según denuncia Amnistía.

En Yemen, luego del golpe de Estado contra el entonces presidente Al-Hadi en 2014, se produjo un enfrentamiento armado entre las autoridades de facto y las fuerzas leales al expresidente que, al día de hoy, sigue produciendo ataques y homicidios ilegítimos con total impunidad.

“Nos preocupa que, no solo la comunidad internacional no toma acciones robustas para condenar enérgicamente y hacer rendir cuentas a los responsables de las terribles vulneraciones de los derechos de la población civil en estos territorios; sino que, además, la difusión mediática y alcance de estos conflictos armados es casi nula en nuestro país”, expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

“Cuando pensamos en hacer este videopodcast, por un lado apuntamos a compensar esa falta de cobertura en un formato de fácil consumo, pero también a la importancia de que fuera un contenido integral y una contribución categórica que ayude a comprender y desentrañar la complejidad de cada una de estas guerras”, subrayó la directora local de la organización.



Informe: Mateo Nemec