Ahí está: camisa cuadrillé mal abotonada, jeans anchos de un celeste lavado, zapatillas negras. Parece una piba normal. Hace casi un año que Lara91k no toca en Buenos Aires, pero ahí está. La última vez lo hizo frente al público variado del Primavera Sound, en noviembre de 2023, pero pasó mucho desde entonces. Grabó canciones en Madrid, se presentó en la versión oriunda del Primavera y sacó un nuevo disco: 100PRE YORO, que presentó este sábado en C Art Media frente unos 1800 fans que cantaron y gritaron todos -todos- los temas.

Dentro de una escena donde abunda la famosa "media pista", lo primero que distingue la puesta de Lara91k es la presencia de una banda. Sintetizadores, teclado, guitarras y batería la acompañaron durante casi todo el show. ¿El setlist? Los hits (Zoe, Eres para mí, Como antes) estuvieron. Pero el protagonismo se lo llevó 100PRE YORO completo, un disco de ocho temas que tuvo un buen trabajo de edición y recorte respecto de su debut solista, Como antes, que llegaba a las 20 canciones.

Foto: Alejandra Morasano

Abajo, el público no era precisamente variado. De la mitad para adelante, los asistentes desplegaban su acné, sus cadenas pesadas, sus pelos incipientes, sus piercings y vapes. Se sabían todas las letras. Chicas chapando, chicos acompañando. Pocos superaban el metro setenta. Algunos, incluso, llevaban camaritas digitales, de esas que estuvieron de moda antes de que nacieran y abundan en los shows pospandemia. ¿Mirarán las fotos cuando lleguen a su casa? ¿Qué harán estos chicos con sus Cybershots y sus fotos de Lara en cinco, diez, quince años? ¿Dónde estará ella?



Una decisión inusual: no hubo invitados durante la hora y media de show. Aunque la discografía de Lara tiene un número generoso de feats, desde Paco Amoroso y Saramalacara hasta Duki, Santiago Motorizado y, más recientemente, Javiera Mena y Julieta Venegas, ninguno la acompañó en el escenario. Además de un acústico improvisado de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, dos covers reemplazaron las ausencias: uno de Elliot Smith y otro de su amado Frank Ocean.

Foto: Alejandra Morasano

De Smith eligió reversionar Angeles, un tema de 1997 que habla sobre el terror de tomar decisiones grandes en la industria musical. "Está muerto, como los mejores poetas malditos", avisó Lara, consciente de que "menos de la mitad" del público conocería el tema. Quizás sus fans se lleven una sorpresa al descubrir que eligió a un suicida, tal como lo hizo Phoebe Bridgers una y otra vez, para comunicarse con ellos. Y de Ocean interpretó Ivy, clásico que ya había grabado en su romance mixtape.



"La gente no entiende nada, pero ustedes sí", le dijo Lara a sus fans mientras recibía un racimo humilde de flores de primavera. La conexión con su público adolescente es evidente: detrás del AutoTune, de los beats traperos, de los coros acoplados, la raíz de todas estas canciones es el romance, la lírica expositiva y confesional de una chica que no está dispuesta a doblegar su estilo por la escena. "No quiero entrar en la McDonald's del beat", le dijo al NO cuando lanzó su primer disco solista. Hasta ahora, se puede decir que cumplió.

Foto: Alejandra Morasano





