El mundo de la movida tropical vive horas de conmoción por la muerte del conductor y productor Daniel "La Tota" Santillán, quien fue hallado sin vida este domingo en su casa de Ituzaingó. "Lobo", uno de los amigos que lo acompañó en sus últimos días, contó en declaraciones televisivas cómo era el estado de ánimo "La Tota" y cuáles eran sus principales preocupaciones.

La última vez que "Lobo" se encontró con "La Tota" Santillán fue el jueves 19 de septiembre, cuándo lo trasladó hasta un evento nocturno en la localidad bonaerense de Merlo y lo llevó de nuevo a su casa. "El viernes hablamos y estaba proyectando crecer en las redes sociales y hacer más difusión", relató el hombre en diálogo con Desayuno Americano.

Si bien el pico de popularidad de Ricardo Daniel Carías --el verdadero nombre de "La Tota"-- había quedado atrás hacía algunos años, su amigo repuso que tenía "varias fechas" por delante. La más importante, una programada para el 18 de octubre en el Teatro de Flores. "Para alguien que fue ícono, estaba de vuelta, pero nosotros queríamos ayudarlo a que laburara más seguido", agregó "Lobo".

De todas maneras, "La Tota" seguía encontrándose con fanáticos que le demostraban su afecto y se querían sacar una foto con él, agregó "Lobo". "Sus amigos siempre estaban peleando para que mejorara los ingresos, a él le gustaba estar trabajando, le paguen mal o le paguen bien", resumió.

En varias oportunidades, su entorno más cercano alertó por el cuadro de depresión que atravesaba el conductor, sobre todo tras la condena de la Justicia por violencia de género. Incluso, mencionaron que el año pasado habría intentado suicidarse.

La condena por violencia de género contra "La Tota" Santillán





En junio de 2023, "La Tota" Santillán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por violencia de género y amenazas hacia su expareja, madre de dos de sus hijas. El conductor también fue condenado por amenazar a su exsuegro y a una exempleada doméstica.

Santillán fue hallado culpable por los delitos de "amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género" en perjuicio de su expareja y madre de dos de sus hijas durante su relación y luego de la separación.



"No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas. Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo. Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie", había dicho Santillán tras la resolución de la Justicia.



A pesar de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7, Santillán nunca llegó a estar tras las rejas, ya que el fallo fue apelado por su defensa y todavía estaba a la espera de la definición de la Cámara de Apelaciones.

Quién era Daniel "La Tota" Santillán



Daniel "La Tota" Santillán nació en San Martín, Mendoza. En su infancia se trasladó a Buenos Aires y a los 14 años ya trabajaba como tarjetero en bailantas, lo que marcó el inicio de su vinculación con el mundo de la música tropical.

Con los años, "La Tota" Santillán se convirtió en una figura de la televisión argentina y un referente de la música tropical. Su trayectoria incluyó la conducción de programas como “Pasión de Sábado”, donde se consolidó como uno de los animadores más queridos del género. Además, lanzó varios discos y participó en producciones teatrales y televisivas.

