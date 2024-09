Un docente de la carrera de periodismo en una universidad nacional descubre que sus alumnos no saben quién fue Jorge Julio López, militante peronista sobreviviente de la dictadura cívico militar que desapareció en democracia, el 18 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Plata. También otro docente, pero en un instituto terciario y privado, se da cuenta de que no conocen a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo que murió a los 94 años el pasado 30 de mayo. ¿La sociedad argentina tiene una memoria a corto plazo que hace que personalidades destacadas en el ámbito de los derechos humanos o que hechos traumáticos recientes como la crisis y represión en diciembre de 2001 sean olvidados? “La preocupación por transmitir los hechos del pasado a las generaciones más jóvenes no es un problema nuevo ni es solamente argentino”, plantea Claudia Feld, doctora en Ciencias de la Comunicación, investigadora principal de Conicet que integra el Núcleo de Estudios sobre Memoria.