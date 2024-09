"Las políticas de ajuste y amedrentamiento del gobierno nacional en CONICET nos enfrentan a la incertidumbre de la finalización de los contratos trimestrales, a un año sin efectivización de los ingresos de investigadores y personal de apoyo ya concursados, ni financiamiento para nuestras investigaciones. Por esto, nos convocamos a una jornada de protesta en todo el país este jueves 26 de septiembre". El mismo día, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales confirmaron un nuevo paro, mientras que Coad y Conadu extienden la medida hasta el viernes 27 y se prepara una segunda gran marcha universitaria para el miércoles 2 de octubre. En ese marco, en Rosario convocamos a una Asamblea de Trabajadores de Conicet desde las 11 y, posteriormente, a una choripaneada en la explanada del CCT de Rosario (Ocampo y Esmeralda). Exigimos - Reincorporación de todes les despedides (art. 9 y becaries) - Renovación de todos los contratos art. 9 - Efectivización inmediata de las altas pendientes CIC y CPA, y promociones CPA - No al recorte de becas y prórrogas. Restitución plena de becas posdoc extraordinarias y de estadía corta. Recomposición salarial urgente. Paritarias libres y sin techo. No a la restitución del impuesto a las ganancias para la 4ta categoría. Basta de precarización laboral. Derechos laborales para becaries. Pase a planta de les contratades. Estabilidad laboral en Conicet y todo el Estado Nacional. Ampliación del presupuesto para ciencia y tecnología. Restablecimiento pleno de los PICT y todos los subsidios a la actividad científica.