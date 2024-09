Hay personas que nunca encuentran comodidad en un lugar específico del mundo, o como dirían los antiguos filósofos estoicos, se consideran a sí mismas cosmopolitas, ciudadanas del cosmos. Pero este no es el caso de Gaby, que nació, creció y construyó su auténtica forma de ser y estar en un pequeño pueblo perdido de la Patagonia Austral y tiene muy claro que ese es su hábitat en el planeta, combatiendo el frío del afuera con la conservación del calor interior junto a sus adornos y objetos, sus plantas, sus amados animales, las amigas y su madre, con la que vivió un traumático acontecimiento que generó un hiato que continúa vigente luego de diez años.

Por supuesto, también están los chongos que pasan, se quedan prometiendo amor eterno y al tiempito y con un puñado de excusas en el bolsillo, le encuentran otro rumbo a su previsible destino. Este es el caso de Luis Camacho, marido temporal, gerente de una constructora y sabelotodo, que se debate entre pesado, tierno y calentón (en todos los sentidos), y también el de la repentina llegada de Jairo, un mochilero colombiano que busca trabajo, pero también amoríos y poemas en los confines del globo terráqueo. Escrita y dirigida por Martín Marcou y protagonizada por el trío dinámico de Cris Bernal Niño, Morena Ifran y Facundo Tomás, el dramaturgo y director continúa en esta obra explorando las vivencias y las existencias queer en el sur argentino, allí donde el viento corre más rápido que las liebres, y los centros urbanos y las afincadas comunidades alternativas que contienen a sus integrantes se encuentran a miles de kilómetros de distancia.

Marcou regresa, en esta ocasión, a la autoficción y a las historias cercanas a la suya, para dar cuenta de mundos e identidades que escapan y fugan de las miradas porteñocéntricas a las que nos acostumbramos en las ficciones locales, tal como él lo expresa con sus propias palabras: "La obra funciona como un homenaje a mis amigas trans que actualmente viven en la Patagonia. Ellas tuvieron que atravesar un montón de situaciones complejas durante gran parte de su vida, y siempre lucharon para que se respete su identidad de género aportando visibilidad a la historia del movimiento de la diversidad sexual y de género en la Patagonia Austral".

En su anterior y exitosa obra "Hijo del campo", que ya cosechó su novena temporada en cartelera, Marcou explora dramáticamente el universo interior y la soledad de un gaucho queer que atraviesa la violencia homofóbica y patriarcal junto a la restricción de la libertad de su elección sexual y de género en un contexto adverso, tradicionalista y represivo. Ahora, con un tono más melodramático y humorístico, en "Mi corazón no es de piedra ni madera" la inocencia de aquel gaucho enamoradizo y ardiente por un peón de estancia se troca y se invierte en la identidad que representa el personaje de Gaby, travesti, sabia y con todas las batallas puestas al hombro, conocedora de los mecanismos, excusas y formas de violencia que, gracias a la madurez de su personaje, su erotismo, su encanto y la profundidad de su forma de ser, se conduce anticipando cada estrategia y cada argumento, los cómos y los cuándos de los vínculos amorosos y sexoafectivos, tanto los sinceros como los pasajeros.

En contraposición a aquel hijo del campo, ella se vuelve centro de todas las dinámicas para desenmascarar la mentira, reconocer el amor, adelantar las sospechas del abandono repentino o el erotismo sincero de aquellos seres que la rodean y la desean.

Tierna, poética y fluida, "Mi corazón no es de piedra ni madera" es, entre otras cosas, una celebración de las vidas travesti trans, de sus luchas y de sus experiencias únicas e irrepetibles. Una oda a la construcción de la propia vida allí donde acaban los trazos de la geografía terrenal, reflejados también en la geografía de los labios y del corazón de Gaby como una huella que marca el paso del tiempo y el de los amores, como un mantra extraído de la canción homónima de Los Cartageneros que opera como la banda sonora perfecta para su cotidianidad: "Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera / Mi corazón no pudo entender que le dieras traición a cambio de su amor / y por eso te cambio por otro corazón, que siente como él".

Funciones: sábados a las 21 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.