La presidenta de la Red de Personas con Discapacidad, Gabriela Troiano, habló del decreto 843/24 publicado este lunes que modifica los requisitos para el acceso a pensiones de este universo poblacional.

Troiano calificó la medida de "retrógrada" e "incoherente" y señaló que las modificaciones no van en línea con los planteamientos delineados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: "Es una forma de doble discriminación lo que están haciendo y los ponen en condiciones de personas en situación de indigencia, agregó la titular de la Red en la 750.

Fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien, con bombos y platillos, lanzó la noticia a través de una publicación en su cuenta de X: "El Decreto 843/24 firmado hoy por el presidente Javier Milei permitirá a la Agencia Nacional de Discapacidad poner fin al abuso que los gobiernos kirchneristas promovieron en contra de los contribuyentes con la entrega irregular de pensiones por invalidez", publicó el exfuncionario de la Alianza.

La medida no fue bien recibida por las organizaciones que asisten y nuclean a personas con discapacidad. Una de las críticas está dirigida al concepto de "Invalidez Laboral Total" que el extitular del Banco Central utilizó tanto en la redacción del decreto como en su anuncio de este lunes. "Es un concepto que es vetusto. Todas las personas con discapacidad pueden trabajar", explicó Troiano, al tiempo que señaló que es responsabilidad del Estado "borrar las barreras actitudinales" que vayan en esa dirección conceptual, por ejemplo, mejorando la movilidad de las personas.

En esa línea, la presidenta de la red señaló que el Gobierno nacional no cumple con el cupo laboral del 4 por ciento y que en este momento ni siquiera alcanzan el 1 por ciento de la planta total de trabajadores del Estado. No sólo eso: Troiano denunció además que hubo despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad y que se decidió que la Andis pasara a la órbita del Ministerio de Salud: "Que tenga discapacidad no quiere decir que está enfermo", aclaró en diálogo con Gustavo Campana.

Por último, Troiano señaló que los haberes son de apenas 152 mil pesos y que ese dinero le asegura a la persona con discapacidad la seguridad social, el acceso a la salud y medicaciones. "Lejos de interiorizarse, los discriminan", sentenció.