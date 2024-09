Luego de la jornada de visibilización por la crisis presupuestaria en el Hospital de Clínicas, el presidente de la Asociación Médica del centro de salud que depende de la Universidasd de Buenos Aires, Luis Sarotto, explicó que la institución atiende mayoritariamente a pacientes sin cobertura social que, de complicarse el panorama, no tendrán dónde acudir.

"Es angustiante ver a la gente a la cara y explicarle que uno quisiera resolverle el problema, pero lamentablemente se nos está complicando", expresó Sarotto en diálogo con la 750.

Este martes, en el marco de la semana de visibilización de la crisis, el Hospital de Clínicas realizó un abrazo simbólico al edificio. Además, hicieron un paro por 24 horas, clases abiertas y volanteadas. Las medidas de fuerza se enmarcan también en la víspera de una nueva marcha universitaria contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento que, se presume, será multitudinaria.



Por ser una institución atada al presupuesto de educación, que en 2024 continúa en valores del 2023 a pesar de los índices de inflación, el hospital se enfrenta a faltantes de insumos, reprogramación de operaciones y menor capacidad de atención.

"Somos un hospital universitario donde no solamente se cura, enseñamos curando. Tenés que formar al alumno, a los residentes, tenemos residententes de todas las especialidades y para eso tenés que tener la capacidad de atender correctamente", explicó el presidente de la Asociación Médica del Clínicas en La Mañana.

El año pasado, recordó el médico, el hospital estuvo seleccionado como uno de los mejores de Latinoamérica. Hoy batalla contra la desfinanciación. "Nos está llevando a achicarnos, no a atender mal porque no nos lo permitiríamos, pero sí a atender menos y eso nos lleva a retrasos para pacientes que lo necesitan y que, lamentablemente, si no tienen el Clínicas, no tienen a dónde ir", se lamento Sarotto.