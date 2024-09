Franco Colapinto no quiere regalar ni un centímetro en la búsqueda de seguir progresando en la Fórmula 1 y, si es posible, conseguir una butaca para la temporada 2025. Por eso, por más que tiene cuatro semanas libres hasta la próxima carrera en Austin, el piloto argentino optó por quedarse en Europa, con la intención de seguir trabajando con la escudería Williams para continuar con su desarrollo de cara a las seis carreras que le quedan en el año.

Después del gran suceso que tuvo en sus primeros tres Grandes Premios, con el duodécimo puesto en Monza, el octavo en Bakú y el undécimo en Singapur, Colapinto no quiere desenfocarse ni dar ventaja. Por eso, no se planteó la chance de regresar a la Argentina, pese al furor que causaron sus actuaciones en el país, ya que hacía 23 años que un argentino no competía en la Fórmula 1 y 42 que no lograba puntos. "No, pienso quedarme acá (por Europa)", explicó el pilarense de 21 años en declaraciones al sitio especializado Motorsports. "Tengo cosas que hacer, tengo que trabajar con el equipo en muchos aspectos diferentes, muchos detalles que mejorar. Tengo que quedarme con Williams, con los ingenieros, y seguir aprendiendo acá", completó el argentino.

Luego de tres carreras en cuatro fines de semana, dos de ellas en circuitos callejeros y muy exigentes, Colapinto ahora cuenta con cuatro semanas para recargar energías, afinar detalles con la escudería en su planta de Grove y prepararse para otra seguidilla de mucho desgaste, primero el Gran Premio de Estados Unidos del 20 octubre, luego el de México del 27 y por último el de Brasil del 3 de noviembre. Además, se espera que Austin su Williams ya cuente con las actualizaciones que dispuso su compañero Alex Albon en Singapur.

"Es bueno recuperarse y seguir progresando como equipo. Aún tengo muchas cosas en las que trabajar. Así que es bueno tener un poco de descanso para tener las actualizaciones, probablemente mi auto para la próxima carrera también será muy bueno, y espero que con un poco más de rendimiento", destacó Colapinto, que hasta ahora tiene confirmada su presencia en Williams hasta el final de la temporada, pero no cuenta con lugar para 2025, ya que la escudería mantendrá a Albon y ya firmó contrato con el español Carlos Sainz, sin butaca en Ferrari. De esta manera, la intención de la escudería británica es ceder al piloto argentino a otro equipo para el año próximo, con la chance de tenerlo disponible para 2026. El problema es que hasta el momento, la única vacante disponible está en el equipo Kick Sauber, que no definió si el finlandés Valtteri Bottas seguirá en su escuadra.