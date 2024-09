Leda Bergonzi la supuesta sanadora, ya desligada del apoyo oficial de la Iglesia Católica rosarina, comenzó ayer una guerra judicial contra su exproductor Albero Castillejo con una curiosidad: la denuncia la presentó en Capital Federal tras elegir a una patrocinante mediático: Fernando Burlando. En tanto la defensa del productor artístico la tomó Gustavo Feldman. El enojo de Leda se dio después del fracaso en la venta de entradas sus shows musicales, tras lo cual públicamente Castillejo señalara que "duele la estafa en nombre de Dios". El penalista rosarino estará acompañado por Liza Feldman y Marcos Monetti, quienes lo acompañará en el trajín legal. "Ante la denuncia falsa de Leda Bergonzi hecha en Ciudad de Buenos Aires asumimos la defensa de su ex representante. Ni la mentira ni la calumnia duele como la verdad. Hay que evitar que se sigan burlando de la desesperación de la gente", escribió Gustavo Feldman en su cuenta de X. Además de ser notificado, en el escrito presentado, Castillejo argumenta: "Más allá de la absoluta falsedad de los hechos que se me intentan endilgar, expreso que no tengo intención alguna de contactarme, acercarme o aproximarme a la señora Leda Vanina Bergonzi, por ningún medio y de ninguna forma. Es más, es saludable para mí tener bien lejos a la referida, siendo que toda noticia de la misma impacta negativamente en mi actual estado psicofísico".