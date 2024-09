El arma original que utilizó Fernando Sabag Montiel para intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 fue protagonista de la audiencia de este miércoles del juicio oral por el atentado en su contra. Por primera vez, la defensa oficial del principal acusado se puso a la ofensiva y buscó exponer que la Bersa calibre .32 modelo Lusber 84 que utilizó no habría presentado las condiciones para que en ese momento saliera el disparo. Más allá de que Sabag Montiel confesó que quiso matar a la entonces vicepresidenta, en esa línea de razonamiento, sería una tentativa de homicidio "imposible". ¿Por qué? Ya se sabía que la bala no había ingresado a la recámara. Lo que la defensora Fernanda López Puleio agregó es una imagen que, según su teoría, revelaría que el cargador (aunque tenía balas en su interior) estaba mal colocado. Sin embargo, el perito que balístico que estuvo en la escena del hecho declaró que el cargador estaba "adentro de la empuñadura" y que para extraerlo tuvo que apretar el retén. Otros dos expertos recordaron que hicieron 51 disparos y que todos salieron al primer intento, con lo cual la pistola estaba "apta" para ser usada.



Fue un día algo accidentado en el juicio oral contra Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Después que dieron su testimonio los efectivos de la Unidad de Búsqueda de evidencia de la Policía Federal Marcos Onaga y Abril Pizarro, de golpe se cortó la transmisión de la audiencia por YouTube. A la mujer le había tocado explicar cómo tomó muestras de rastros de las manos de Sabag Montiel e hizo un hisopado sobre el arma para buscar "ADN de contacto". Contó que se enteró que de que el resultado había sido positivo (de Sabag Montiel) por los medios. A raíz de su relato le mostraron la pistola y señaló que pasó el hisopo por la cola del disparador, la empuñadura, el martillo y la base del cargador. La Bersa se vio en primer plano. Al rato, cuando el Tribunal Oral Federal 6 llamó a un cuarto intermedio, en todas las pantallas que veían el juicio apareció una leyenda con letras blancas sobre fondo negro: "Este video se quitó debido a que infringe los lineamientos de la comunidad YouTube". O sea, el canal del tribunal quedó inactivo y el juicio, por ende, sin publicidad en el momento.

"Apta para disparos"

Tres fueron los peritos que declararon este miércoles por su intervención en las pruebas sobre el arma utilizada por Sabag Montiel. Lo hicieron los tres juntos, en forma de coloquio, ante el tribunal. Vale recordar, según se pudo ver en los videos y declararon testigos, el hombre que quiso matar a CFK apuntó con la Bersa a pocos centímetros de su cabeza. Todo indica que con el arma empujó un ejemplar del libro "Sinceramente" que cayó al piso que le pedían a la vicepresidenta que firmara y ella se agachó a levantarlo. En ese instante, el acusado intentó gatillar pero el disparo no se produjo. Algunas personas declararon haber escuchado dos intentos. Se supo desde el comienzo que no había ingresado ninguna bala a la recámara. Sabag Montiel tiró el arma al piso. La hallaron militantes. También fueron simpatizantes de la expresidenta quienes lo atraparon y lo entregaron a la policía.

Enrique Soria, de la División Balística de la Policía Federal, examinó el arma esa misma noche en el lugar poco después del intento de magnicidio, en Juncal y Uruguay, y explicó que aunque no había ninguna bala en la recámara, encontró cinco en el cargador. Otros dos peritos especialistas de la fuerza, Mauro Berlanga y Alejandro Leonard, expusieron lo que surgió de las pruebas de disparos: fueron categóricos en afirmar que el arma "es apta para producir disparos". Había sido utilizada con anterioridad, pero no se sabe cuándo. La probaron 51 veces y la bala fue eyectada en cada ocasión en el primer intento. De las cinco que había en el cargador, se eligió una al azar y tampoco falló. Lo habitual en estas pericias es que se hagan cuatro o cinco disparos, pero en esta ocasión se hicieron muchos más para despejar toda duda. Otro aspecto que señalaron, relacionado con el "funcionamiento mecánico", es que la pistola tenía "un desgaste" del "elevador de cartuchos", eso provocaba que no se retuviera la corredera del arma. Pero insistieron en que esa anomalía no afecta el proceso del disparo. Esto implicaría un error en el uso de parte del asesino fallido.

Según Soria, que vio el arma en el momento, la corredera estaba cerrada, tenía el martillo "en descanso", estaba sin seguro y tenía el cargador puesto. En el contexto de este relato el tribunal exhibió un video de Sabag Montiel probando el arma, pero el perito explicó que en esa circunstancia se advertía que no estaba cargada. La fiscala Gabriela Baigún pidió que mostraran ahí mismo cómo era el funcionamiento, que "montaran el arma". Entre bromas sobre si la Bersa estaba cargada y risas nerviosas, Leonard mostró el mecanismo, siempre con el cañón hacia abajo.

¿Un delito imposible?

Pasado todo el despliegue escénico, la defensora López Puleio le pidió al perito Soria que prestara atención al video que mostrarían. Era el momento en que él mismo, en la escena, descubría el arma que estaba en el piso tapada por una gorra y una bolsa, la manipulaba para luego exhibirla sobre un gran papel blanco. Antes, la letrada le preguntó a Leonard si un arma sin balas en la recámara podía producir un disparo, y la respuesta evidente fue que no.

Pidió que se ampliara la imagen del momento en que Soria tomaba el arma, que mostraran una captura de ese instante. Ahí le preguntó cómo veía la posición del cargador. El perito dijo que no llegaba a ver en la imagen si estaba totalmente introducido, pero dijo que veía que "el cargador está donde tiene que estar, introducido en el arma y recuerdo cuando yo presioné el tetón del retén del cargador salió expulsado". "Estaba retenido --precisó-- porque desde el momento que yo tomo el arma, la verifico visualmente y la llevo hacia el papel que había prolongado ahí, el cargador en todo momento estuvo colocado. No hubo manipulación para que se soltara o que el cargador estuviera así. En esta posición en que yo tomo el arma y presiono es en la que se encontraba".

López Puleio le mostró fotos del momento del arma más en primer plano publicadas por varios medios y ahí Soria le dijo que le parecía ver algo desplazado el cargador, pero no podía ser concluyente. La siguiente pregunta fue si con el cargador fuera de posición podía ser disparada el arma. Leonard le dijo que eso no se podía determinar sin una pericia, porque había varios factores en juego, entre ellos cuál era el lugar exacto donde estaba ubicado, la distancia respecto de la corredera.

Lo que quiere demostrar López Puleio es que sin balas en la recámara y con el cargador (aunque tuviera municiones) mal colocado, era imposible cometer el delito de homicidio (en grado de tentativa agravado) que se le imputa a Sabag Montiel. Le teoría del delito imposible es controvertida. Es una opción que figura en el Código Procesal Penal como atenuante o como factor que podría determinar la eximición de la pena en casos tentativa. Está sujeta también una evaluación respecto del acusado, su intención y "peligrosidad" y qué más hizo en el momento, que hagan los jueces. Gastón Marano, el defensor de Gabriel Carrizo, otro de los acusados (el dueño del negocio de los copos de azúcar que tras el atentado se jactaba de haber intentado matar a CFK), ya probó tiempo atrás sacar a su defendido de la cárcel con este mismo argumento, pidiendo una nulidad, pero la Cámara Federal se lo rechazó.

Las fotos de Brenda

Los peritos contaron que participaron de un peritaje de reconocimiento sobre fotos del celular de Brenda Uliarte, que era la novia de Sabag Montiel. Estaba con él ese 1 de septiembre en Recoleta y está acusada de planificar el atentado con él. Había imágenes de la joven posando con una pistola, que trataron de identificar si era la misma que fue utilizada en el intento de magnicidio. Uno de los expertos explicó que hicieron una aproximación. Determinaron que podía ser una Bersa 84 Lusber como la que fue secuestrada o una 64 calibre .22. Esta última puede ser de "rifle largo" o "corto". El dato llamativo es que Carrizo decía en sus chats que él había entregado a la pareja un arma calibre .22 corto. Después se mostraba aliviado porque no era la que se había utilizado. En las fotos analizadas no se llega a advertir el sello que indicaría si era de rifle "corto o largo". El arma del jefe del negocio de los copos de azúcar nunca fue hallada. Pero el comentario de los expertos abrió nuevas dudas.