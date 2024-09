Una sombra se cierne sobre el rostro de Demi Moore. Estamos en una habitación de hotel en Londres que se ha convertido en un improvisado encuentro con la prensa, y el gran póster negro de su nueva película La sustancia está causando estragos en la iluminación. Hombres nerviosos, que probablemente tenían fotos de la estrella en las paredes de sus habitaciones hace décadas, se arremolinan a su alrededor con cinturones de herramientas y cajas. La mujer en cuestión no se inmuta.

"Es sólo un reflejo", dice Moore a uno de los hombres, entre sorbos de agua de un enorme vaso. Señala una pila de restos de cámaras que tiene delante. "Si lo ponemos delante del poste, justo ahí, pero detrás del cartel, absorberá la luz". El hombre, demasiado impresionado para pensar siquiera en desafiarla, hace exactamente lo que se le dice. Un movimiento, un interruptor y un fuerte estruendo después, las sombras desaparecen. Moore bebe otro sorbo de agua.

Hay que decir que esta mujer de 61 años no ha pedido ni necesita luz artificial. Se trata de una mujer que fue construida en una fábrica de estrellas de cine hace 40 años, lo que le confiere una capacidad casi sobrenatural para parecer iluminada desde dentro. También le confiere un ligero carácter misterioso. Moore siempre ha sido tan famosa, tan fotografiada y tan discutida -y eso antes de mencionar trabajos que han sacudido la cultura como Ghost - La sombra del amor, Propuesta indecente y Cuestión de honor- que uno se ve obligado a hacer una doble toma en su presencia. Sí, es ella, te encuentras pensando. Dios mío... realmente es ella.

La cineasta francesa Coralie Fargeat sabía que necesitaba a una mujer como Moore para que La sustancia funcionara: alguien que no sólo hubiera conocido la fama íntimamente, sino alguien que pudiera encarnar con precisión su volubilidad. Pocos pueden hablar mejor de los vertiginosos altibajos de la fama que Moore, cuyo cuerpo, vida sexual y elevadísimos sueldos han dado tanto que hablar como sus películas. "Tenía que encontrar a una actriz que simbolizara el estrellato", dice Fargeat. "Alguien que sepa lo que es recibir el amor de la gente que te mira, pero que también sepa lo que es perder esos ojos".



En un casting muy metatextual, Moore interpreta a Elisabeth, una estrella de cine en decadencia y gurú del fitness que es expulsada de su exitoso programa de ejercicios tras cumplir 50 años. Desesperada, acepta participar en un experimento surrealista: si se inyecta la misteriosa toxina del título de la película, una versión más joven y brillante de sí misma (que se hace llamar Sue y está interpretada por una inquietante Margaret Qualley sin poros) saldrá literalmente de su cuerpo.

El experimento requiere que ambas mujeres intercambien su lugar cada siete días, pero el acuerdo entre ellas se rompe rápidamente. Sue ansía la atención y el éxito que inevitablemente le imponen. Elisabeth, por su parte, empieza a erosionarse físicamente. El resultado es uno de los temas de conversación cinematográficos más importantes de 2024, un festival de carne pegajoso, mugriento y brillante como el día; el video de "Call on Me" de Eric Prydz con intestinos y piel podrida añadidos. La he visto dos veces y aún no estoy seguro de que sea buena, pero su ambición es innegable, junto con la inquietante brillantez de sus dos interpretaciones principales.



"Sobre el papel, esto podría haber sido un desastre", dice Moore riendo. Lleva un vestido de lunares hasta la rodilla, el pelo negro como el carbón, la cara tensa pero cálida. A su lado está Qualley, de 29 años, vestida con un mono de cuero ciborgiano. Moore habla con voz ronca y enérgica, sorteando muchos de los evidentes paralelismos entre ella y Elisabeth. Qualley, de la serie de Netflix Maid y de memorables papeles secundarios en Pobres criaturas y Había una vez... en Hollywood, es la más callada de las dos, posiblemente porque tiene jet-lag, posiblemente porque La sustancia -tanto en contenido como en la conversación sobre ella- se parece mucho a The Demi Show. Aun así, la pareja se mantuvo unida durante el rodaje.

"Creamos una auténtica sensación de seguridad", recuerda Moore. "Incluso cuando no estábamos juntos en las escenas, a menudo estábamos juntos en el set: nos reconfortaba saber que nos teníamos el uno al otro". En lo que respecta a los desnudos, La sustancia no es la primera vez que Moore o Qualley se enfrentan a un rodeo, pero aquí sus escenas desnudas resultan especialmente francas y expuestas: a Qualley se le pide que interprete a un personaje que participa alegremente en su propia explotación sexual, mientras que las escenas de desnudo de Moore son arrebatadoramente clínicas. En un momento dado, se coloca frente al espejo de su cuarto de baño bajo luces blancas chillonas, hurgando con odio en sus sesenta y tantos años. Al menos, los sesenta y tantos de Hollywood. "No es un papel glamoroso", dice Moore. "Sabía que tenía que ser vulnerable y cruda". Qualley y ella se miran, agradecidas. "Nos tomamos de la mano mientras atravesábamos el fuego", agrega Qualley.

Moore ha recibido merecidos elogios por su trabajo en La sustancia: la revista New York la calificó como "la mejor interpretación de su carrera". Pero tampoco es un cambio tan radical como algunos medios de comunicación insisten en que es. Sí, muchos de los papeles más famosos de Moore han sido esfuerzos claramente comerciales, pero el riesgo ha estado presente en su carrera mucho más de lo que podría pensarse a primera vista. ¿Recuerdan la (injustamente) criticada Hasta el límite, en la que se afeitó la cabeza y se sometió a un arduo entrenamiento militar? ¿O cómo siguió a la elegante fantasía de Ghost interpretando a una asesina de oficina en Pensamientos mortales? ¿Cómo se equivocó casi admirablemente de personaje en una adaptación de La letra escarlata? En la cúspide de su fama en los noventa, Moore solía elegir papeles arriesgados y peligrosos, papeles que -funcionaran o no- siempre le ponían un tiro al blanco en la espalda.



"Ha hecho cosas así durante toda su carrera", dice Qualley. "Pero para mí, Hasta el límite es lo máximo". La propia Moore es reacia a mirar atrás y quejarse. "Quizás todo tiene que encontrar su momento adecuado", sugiere. "Pero Hasta el límite ciertamente no fue apreciada, y de hecho realmente se mantiene si la ves hoy".

Fargeat admite que no se dio cuenta del alcance de la labor pionera de Moore hasta que leyó sus memorias de 2019, Inside Out. "Era muy feminista y se adelantó a su tiempo y tomó decisiones realmente audaces", dice. "Era una faceta de su personalidad que no conocía. Tiene ese estatus icónico, pero también esa dureza, ese estado de ánimo arriesgado". Dicho esto, no esperaba que Moore estuviera interesada en el papel. "Cuando se propuso su nombre por primera vez, dudé de que quisiera hacerlo. Sabía que sería algo muy delicado para una actriz. Le estoy pidiendo a alguien que se enfrente a sus propias fobias, ¿sabés?".

"Sentí que me encontró a mí", dice Moore, que tiene una ligera tendencia a hablar en términos opacos y terapéuticos. "No soy Elisabeth, pero pude encontrar trozos de ella que conectaban conmigo, y supe que si la probaba durante unos meses y emprendía este viaje con ella, me llevaría a algo más grande para mí".



Fargeat cree que Moore estaba predestinada a hacer La sustancia en este momento concreto. En Inside Out, Moore escribió, con detalles a menudo desgarradores, sobre los abusos sexuales que sufrió en su infancia, sus luchas contra la adicción y el dolor del divorcio bajo los focos: estuvo casada con Bruce Willis, con quien tiene tres hijas, de 1987 a 2000, y después con Ashton Kutcher de 2005 a 2013. "Ha pasado por muchas cosas y ha trabajado mucho sobre sí misma para superar la violencia de su pasado y volver a sentirse bien consigo misma. Ha ganado la fuerza para enfrentarse a todas esas cosas".

Si Inside Out fue un exorcismo de la historia de Moore, La sustancia es un sorprendente paso hacia su posible futuro. Para empezar, le ha valido rumores sobre un posible Oscar, algo inédito para ella. Pero también cree que le ha ayudado en otros aspectos. En algunos de los segmentos más dolorosos de Inside Out, Moore escribió sobre su propio cuerpo, sus experiencias con los trastornos alimentarios y cómo pasó gran parte de su carrera cinematográfica obsesionada con su peso. Sin embargo, trabajar en La sustancia fue diferente.



"Salí de la experiencia con una cierta sensación de liberación en mi interior", dice Moore. "Sabía que iba a haber tomas que destacaran mis defectos, pero esas me permitieron encontrar aceptación y aprecio en mí misma". Menea la cabeza. "Se trataba de rendirse. Tuve que desprenderme de cualquier parte de mí que valorara la perfección".

Le pregunto cómo va ese proceso. "Está en marcha", ríe suavemente. "Pero estoy mejorando".

Le creo. Realmente no parecían importarle esas sombras.



¿Una remake de "Ghost"?

En 1990, Ghost, la sombra del amor comenzó a convertirse en una de las películas románticas más destacadas de toda la década. Dirigida por Jerry Zucker, la trágica historia de Molly (Moore) y Sam (Patrick Swayze) provocó torrentes de lágrimas, ganó dos Oscar (a la actriz de reparto Whoopi Goldberg y al guion original de Joel Rubin) y dejó una moda del "peinado Demi" que la terminó instalando como referente de Hollywood.

Tratándose de un film tan icónico, resulta al menos curioso que alguien se haya planteado la posibilidad de una remake. Pero ese ese el proyecto del actor Channing Tatum, quien ya expresó su intención de volver a filmarla con él mismo como productor y asumiendo el papel de Sam. En una entrevista con el medio especializado Variety, Moore dejó bien clara su posición al respecto: "Hay películas que es mejor dejar en paz, aunque depende del enfoque que se tome", señaló. "Hay algo reconfortante en la película, que trata de las cosas que podríamos percibir como perdidas y que en realidad nunca nos abandonan. Pero el éxito de Ghost tiene que ver con la alquimia. Piensen en Whoopi, que clava el tono de comedia de forma mágica. O Tony Goldwyn, el chico de al lado que es el villano más inesperado. Y la dulzura y virilidad de Patrick Swayze. Channing es increíblemente inteligente y talentoso: quién sabe lo que aportaría si se diera el caso."