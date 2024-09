Rosario vivió una noche a pleno teatro independiente. Invadió la masividad, el arte, la cultura, y las rondas de aplausos que avalaron la propuesta de La Noche de los Teatros Independientes realizada en conjunto por la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal y ATIR. Fueron más de 5000 personas las que disfrutaron el miércoles 25 de las propuestas de escenas teatrales, monólogos, stand up, música y danza en las 12 salas de teatro independiente, con más de 400 personas en cada una de ellas.

Todo comenzó alrededor de las 19.30 y se extendió las 23, de forma libre y gratuita en simultáneo en Espacio Bravo, Tándava, La Orilla Infinita, Centro Cultural La Escalera, La Tornería Espacio Cultural, El Rayo, La Morada, La Manzana, Caras y Caretas, Centro Cultural La Grieta, La Sonrisa de Beckett, y Centro Cultural de Abajo.

El actor Juan Nemirovsky difundió el relevamiento realizado tras la culminación de las actividades y ratificó que fueron más de 5000 rosarinos y rosarinas las que disfrutaron de las diferentes propuestas culturales. Dio cuenta que asistió gente de toda la franja etaria, muchos jóvenes, y de todos los estratos sociales. “Hubo mucha gente que no conocía los espacios y se acercó por primera vez, y mucha gente de cercanía de cada uno de los espacios”, dijo en relación al acompañamiento, identidad y sentido de pertenencia de los vecinos de la ciudad con las salas de teatro independiente de su barrio.

“Creo que lo que tuvo de bueno fue la puesta en valor y visibilización de esos espacios, la confirmación que el lenguaje teatral sigue siendo uno de las disciplinas artísticas más importantes que tiene la ciudad como expresión”, expresó Nemirovsky.

Luego rescató la articulación de ATIR con el Concejo Municipal y la Secretaría de Cultura, en representación de la Municipalidad de Rosario, con el aporte de recursos e ideas.

“Sirvió para inaugurar un vínculo con la gente que no conocía los espacios, no solo por esta noche en particular sino de gente que empezó a seguirnos en las redes, que va a interiorizarse con la cartelera prevista”, analizó

Por último, el actor reafirmó que el balance positivo también se extiende dentro de las organizaciones teatrales, para “aceitar los roles dentro de cada espacio”, y de ahí poder ampliarse de cara al futuro. En el mismo sentido, favoreció la generación de recursos para transitar el último tramo del año.

De Schmuck

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck aseguró que la primera edición de la Noche de los Teatros Independientes fue un éxito.

“Esta experiencia ha sido una muestra más de que Rosario es cuna de grandes artistas. Fue una iniciativa realmente interesante que permitió a los rosarinos disfrutar de las 12 salas de teatro independiente de nuestra ciudad, las cuales estuvieron colmadas de público que disfrutó de cada una de las propuestas”.

Reflejó el compromiso del Concejo con la cultura local, y el apoyo a las salas independientes. “Con gran esfuerzo sostienen la identidad cultural de Rosario”, valoró.

Luego se refirió a la identidad local, y su esencia cultural: “Hoy tuvimos la oportunidad de mostrar lo que realmente somos, y estoy convencida de que es momento de poner en valor ese patrimonio cultural y trabajar para que todos los rosarinos puedan disfrutarlo”.

Por último declaró que “respaldar el trabajo de nuestros artistas es apostar por el arte, el esfuerzo y la dedicación de quienes están detrás de cada proyecto. Sigamos construyendo juntos un Rosario más cultural y vibrante”.

Para finalizar anticipó que la propuesta de La Noche de los Teatros Independientes será sostenida en el tiempo, por lo que habrá nuevas ediciones.

De Amalevi

En el mismo sentido, la autora de la propuesta La Noche de los Teatros Independientes, concejala Nadia Amalevi, de Arriba Rosario declaró que “cuando dos buenas prácticas se juntan no hay otra posibilidad que no sea el éxito”, en relación a la autogestión del arte independiente y la decisión política del Estado en apuntalarlo, visibilizarlo, y colaborar para que el arte rosarino se ponga en valor.

“Anoche esa articulación, esa buena práctica que debe continuar, tuvo un resultado sumamente exitoso”, apuntó Amalevi.

Para cerrar planteó la necesidad de fortalecer la visibilización de un circuito de teatro independiente.