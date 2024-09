El director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, analizó los datos de pobreza informados este jueves por el Indec, que llegó casi a un 53 por ciento, y advirtió sobre las consecuencias de correr el Estado de los barrios más carenciados en este momento.



Entrevistado por la 750, comenzó señalando que “la dimensión de los datos es dramática”. Y los tradujo de manera clara y visual: “Es la primera vez en 20 años que hay más pobres que no pobres. Ese es el dato que nos tiene que interpelar a todos como sociedad y a la dirigencia mucho más”.

Luego, recordó: “Un país que supo tener una clase media próspera tiene a una de cada dos personas en la pobreza. Gente que tiene que elegir si comprar una prenda de ropa o bajar la calidad de la comida para sus hijos. Y ni hablar de los dos de cada diez que están en indigencia, donde la conversación es si cenan o no cenan”.



“Esto habla de una situación dramática que debe ser abordada por este Gobierno, sabiendo que no es solo causa de este Gobierno, pero es quien tiene la responsabilidad hoy”, afirmó.

Las consecuencias de correr al Gobierno del medio pueden ser irreversibles. Así lo explicó Maquieyra: “Estamos presentes en todas las regiones y vemos que hay menos presencia de organizaciones comunitarias en los barrios. Esto es dramático, porque deja espacio a organizaciones de narcomenudeo”.

“Eso después es muy difícil de revertir si no hacemos algo. Argentina tiene más de 6 mil barrios populares, y en estos barrios sin presencia del Estado lo que crece es el narco u otras organizaciones delictivas. Por eso es fundamental no estigmatizar la presencia de organizaciones comunitarias en los barrios. Porque la presencia debe seguir”, añadió.



Además, el titular de TECHO afirmó que el país debe repensar la pobreza de forma integral. "Para que se termine la pobreza es muy importante que la Argentina pueda crecer de forma sostenida", sostuvo. "Otra cuestión es que haya inversión en infraestructura, cloacas, agua potable, hábitat, vivienda. No se puede salir de la pobreza si tu baño es tu patio, si tu techo se llueve. El Estado hoy no está invirtiendo, hay un fondo de integración socio-urbana que hoy no está recibiendo fondos de forma significativa y es muy importante que se retome", concluyó.