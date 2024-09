Este año Víctor Laplace y Gastón Ricaud estrenaron El sentido de las cosas, obra escrita por Sandra Franzen y dirigida por Andrés Bazzalo que narra el encuentro entre dos hombres que comparten una misma vocación –la literatura– aunque pertenecen a distintas generaciones. Josecito (Ricaud) es un joven funcionario del pueblo que visita al reconocido poeta (Laplace). En algún momento de su vida este hombre decidió recluirse en una pequeña isla del delta del Paraná para vivir como un ermitaño. El joven muchacho desea hacerle un homenaje a quien ve como un mentor.

"El personaje que encaro es un viejo poeta que está escribiendo quizás sus últimos versos: él quiere quedarse a terminar sus días allí. El personaje más joven es interpretado por Gastón y su idea es hacerle un homenaje pero el viejo no quiere saber nada, sólo quiere terminar de escribir esos versos", comenta Laplace en diálogo con Página/12. Pero hay un tercer personaje que es el río Paraná y, con certera afinación, el actor entona estos versos al teléfono: "Por el río Paraná / Aguas arriba navego / El sol quema como fuego / En la siesta litoral". "Este es el paisaje que él ama y quiere quedarse ahí para siempre. Siente que esa isla es el lugar donde debe estar. Que los versos viajen adonde tengan que viajar. Yo me repliego en el Paraná, dice el poeta".

Hay cierta identificación entre los personajes. Laplace explica que "a los dos les pasa lo mismo, tienen los mismos problemas, sufren penas de amor, desazón" y destaca la calidad del texto de Franzen: "Es una obra muy bella, muy bien escrita, la autora es muy talentosa y viene mucho a las funciones". Este domingo a las 19.30 será la última en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543), pero próximamente saldrán de gira y ya hay algunas fechas confirmadas: el 17 de noviembre se presentarán en Berazategui y el 23 de noviembre en Tigre.

Ricaud y Laplace se conocieron en el rodaje de El hombre inconcluso, de Matías Bertilotti. Gracias a ese encuentro apareció el deseo de compartir un escenario. Cuando se le pregunta qué encontró en su partenaire, responde: "En Gastón encontré a un compañero de lujo, es una persona que quiero muchísimo. Nos conocimos haciendo cine y nos elegimos. El tema es elegirse con una persona que sabés que te va a mirar a los ojos y que te va a acompañar profundamente. Estamos muy unidos y el público lo siente. El joven es un personaje hermosísimo y los dos sufren cosas similares".

La pieza cruza drama, poesía y humor. Los actores transitan diversos estados emocionales, pero la unión les permite sortear las dificultades que para Laplace "no están en el escenario pero sí en la realidad, que hoy es muy adversa". El actor, que cuenta con una extensa filmografía, expresa su preocupación por el cine: "Es un arte maravilloso, yo hice mucho cine y hoy está todo para atrás; el Festival de Mar del Plata no se va a hacer acá sino en Uruguay. Es una cosa muy loca. Yo soy lector de Página/12 hace muchos años, me devoro el diario y trato de sacar de ahí alguna conclusión sobre los tiempos que vendrán, que no son fáciles porque esta gente pretende hacer daño". En relación a la potencia del teatro en un contexto como este, cita a Vittorio Gassman: "Él decía que era un moribundo crónico. El teatro nunca va a morir, no hay inteligencia artificial que lo pueda vituperar".

* Las localidades están disponibles a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.