Gustavo Costas inició su tercer ciclo en Racing hace nueve meses y, además del torneo local, llegó para ganar la Copa Sudamericana. A pesar de las dudas del último tiempo, el rumbo se enderezó con el ídolo de la institución y se encamina hacia la gran hazaña.



El equipo está en las semifinales del torneo continental, y además de ganar lo hace por goleada. Una estadística que lo ubica por sobre Liverpool, Real Madrid y Manchester City.

El club no se posicionaba entre los cuatro mejores de un torneo internacional desde 1997, en la Copa Libertadores. Es decir, Costas ya hace historia. Si bien es irregular en la Liga Profesional y sus decisiones no terminan de convencer a los hinchas, no hay dudas de que su efectividad copera ilusiona a lo grande. Más aún con el respaldo de los números.



El conjunto de Avellaneda ocupa el primer puesto en un ranking, tal vez, impensado. Además, tiene el plus de superar a grandes entidades de Europa. Se trata de los triunfos por tres o más goles en lo que va de 2024. La lista la lidera con 14 victorias, seguido del Liverpool con 11, Arsenal y Bayern Múnich con nueve y el PSG, Real Madrid y Manchester City con ocho.

Por su parte, el presidente Víctor Blanco dialogó con TyC Sports tras la clasificación de Racing, y habló sobre las elecciones que se celebrarán en diciembre, una posible unión con Diego Milito, cómo está su relación con Gustavo Costas y la actualidad del plantel.

A pesar de que todavía no hay una fecha oficial para los comicios, se estima que serán a mediados de diciembre. Milito presentó candidatura hace un mes atrás, y algunas reuniones entre ellos despertaron las especulaciones sobre una posible alianza con el actual mandatario, o la posibilidad de que ambos se presenten en listas separadas.

Esto dijo Blanco al respecto: "Tuvimos dos charlas muy buenas, con respeto, como nos manejamos siempre, más allá de que hubo un cortocircuito en algún momento. Yo no tuve ningún tipo de problema con sus declaraciones, porque son momentos pasionales y hay que entenderlos. La relación con él es buena, todos queremos lo mismo, salir campeones, hacer obras, tener la mejor infraestructura, pero las diferencias quizás están en el cómo".

Y añadió: "Es un tema de ponernos de acuerdo, pero tampoco así porque sí, sino con algunas condiciones básicas de qué club queremos. Que queremos todos el mismo, seguro, ahora el cómo es distinto".

El mandatario de 78 años todavía no confirmó si se postulará. "No tengo definido, pero en un 90% la agrupación se va a presentar. Puedo ir o puedo no ir, pero hoy todavía no hay nada decidido, todavía falta un mes".

La palabra del presidente llegó en un contexto de alegría para el público racinguista, ya que el equipo se clasificó a las semifinales de un torneo internacional luego de 27 años. "Muy contento porque el plantel salió con todo. Nos falta mantener esto de un partido a otro, pero cuando el plantel está enchufado marcamos una diferencia. Están muy unido y con un compromiso muy importante. Estoy muy entusiasmado con lo que viene", comentó.

En relación al rendimiento que suele tener el equipo en condición de visitante, algo que se le cuestiona al entrenador, el dirigente expresó: "Sabemos lo que es el hincha cuando los resultados no se dan, pero del lado nuestro tratamos por todos los medios de que los entrenadores sigan hasta que acabe su contrato". Y reflexionó sobre Costas: "Gustavo es un fanático hincha de Racing, eso a veces suma o puede restar, pero siempre tiene las mejores intenciones. Trabaja duro para cada fin de semana presentar el mejor equipo".