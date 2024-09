"La inversión más grande de Argentina está en curso, y para eso no hacía falta mentir ni cancherear, porque nosotros vinimos a transformar Coronel Rosales. No se puede transformar algo que no se conoce y no se ama, nosotros creemos que Buenos Aires es una provincia petrolera y en eso trabajamos."

El gobernador Axel Kicillof llegó a Coronel Rosales a primera hora de la mañana, y si bien mantuvo diversas actividades, la que se llevó todos los flashes fue la recorrida del proyecto de expansión de la Terminal del Puerto Rosales, que pronto duplicará su capacidad operativa de petróleo crudo. Cuando los funcionarios provinciales hablan del proyecto de expansión, al igual que Kicillof, aseguran que se trata de la inversión más grande de la Argentina, ya que gracias a 500 millones de dólares, el país ampliaría su volumen exportable en 8 mil millones de dólares anuales.



"La ampliación del puerto de Coronel Rosales será un verdadero cambio para Argentina, y mientras algunos mienten, chicanean y cancherean pero arruinan inversiones, nosotros callados, trabajando intensamente, con humildad y seriedad, para convertir a Coronel Rosales en la puerta de salida del petróleo de Vaca Muerta gracias a una obra faraónica", detalló el gobernador, que entre líneas disparó contra el presidente Javier Milei, que se encuentra entre la espada y la pared. Días atrás, se conoció la intención de Petronas de desistir en la inversión de 50 mil millones de dólares en la planta de GNL de Río Negro, luego de que el Gobierno nacional cambiara la localización mediante YPF, sin consultar la decisión con la empresa estatal malaya.

Actualmente el proyecto de ampliación de Coronel Rosales se encuentra en su primera etapa, que incluye la construcción de dos tanques, una estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle. La expansión de la terminal se complementa con la obra de ampliación del Oleoducto del Valle, que tiene por objetivo duplicar su capacidad para acompañar el crecimiento de producción de la Cuenca Neuquina, y una vez finalizadas, el Puerto Rosales se convertirá en "el mayor centro logístico de exportación de hidrocarburos del país", según indicaron las autoridades.

Esto permitirá que Buenos Aires reciba el doble de petróleo en Coronel Rosales, tanto para la refinación nacional como para la exportación, y pasará de 36 mil metros cúbicos diarios a 86 mil cuando esté en pleno funcionamiento. Las obras corresponden a inversiones privadas, que cuentan con la participación de YPF, y se desarrollaron gracias a las gestiones del Gobierno provincial y el anterior Gobierno nacional, durante 2023. Cuando el puerto llegue a su máxima operatividad, Coronel Rosales podría exportar 310 mil barriles de crudo diario. Hoy en día, Argentina exporta un promedio de 175 mil barriles por día.

Kicillof destacó que "antes acá no había nada", y que el puerto era una promesa, un anhelo, un sueño y una obra interrumpida. Sin embargo, como Coronel Rosales cuenta con el litoral marítimo más importante de la Argentina y tiene las posibilidades naturales que brindan las aguas profundas, "hacía falta la mano del hombre, la inversión privada, pero sobre todo la vocación política de poner en marcha a un puerto y sus trabajadores", según el gobernador.

"No hizo falta ningún régimen especial, hubo decisión política de la Provincia en brindar acompañamiento y del sector privado para invertir", destacó el intendente local, Rodrigo Aristimuño. Las obras, que transitan sus primeras etapas, ya impactan de lleno en la región. De hecho, según informó BuenosAires/12, hay mil trabajadores en la obra de la extensión de la terminal y la construcción de los tanques. Lo que se está desarrollando implica un crecimiento estructural del 50 por ciento para el puerto, y a su vez posibilitará un mayor movimiento de barcos y de mayor envergadura, lo que dará más ingresos al puerto y abrirá el camino para el desarrollo de las PyMEs del sector, brindando más trabajo a estibadores, a quienes suministran servicios lavado o amarre, o venta de comida.

Cómo cada vez que habla de hidrocarburos, el gobernador señaló que todo debate, proyecto y posibilidad de futuro es posible porque "Vaca Muerta se recuperó gracias a Cristina Fernández de Kirchner". Luego hizo un breve repaso histórico, recordó que "no sirve tener una riqueza inmensa si no podemos emplearla para que estén mejor los argentinos y argentinas", y sostuvo que "con privatizaciones como las que alardea Milei, YPF fue vaciada por Repsol, que se llevó nuestros ingenieros, vendió nuestros recursos y dejó de explotar petróleo y gas". Por ese motivo, el gobernador indicó que la provincia más grande del país atrajo una inversión inmensa "sin ningún régimen", pero sí con "una mirada estratégica y con un gran compromiso con el pueblo bonaerense".

La ampliación del puerto de Coronel Rosales, si bien se dio mediante la inversión privada, tuvo al Estado bonaerense como actor central, ya que desde la Provincia prolongaron la concesión del espejo de agua en el puerto a la empresa que encabeza la obra. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, durante su mandato extendió las concesiones a Oldelval y Oiltanking por diez años más, ya que las mismas vencían en 2027. En el Puerto Rosales, además, las autoridades provinciales visitaron la obra de la cámara de frío para el depósito de pescado congelado de exportación de la empresa Conarpesa, que hasta el momento invirtió 3,7 millones de dólares, que ya cambiaron la dinámica del puerto al diversificar sus actividades productivas.

Convenios y recorridas

El acto se llevó a cabo en el propio puerto, y pese a que el viento voló hasta los papeles, Kicillof firmó distintos convenios entre el municipio de Coronel Rosales y el Gobierno de la Provincia. El primero fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que anunció la reactivación de las obras en el acueducto de Punta Alta, y el recambio de redes de agua potable en la localidad.

Las autoridades aseguraron que antes de fin de año se llamará a licitación para tareas de repavimentación, alumbrado y obras en la Defensa de Duna Costera, en el balneario Pehuén-Có. Los funcionarios, además, rubricaron contratos para el recambio de cañerías de desagües cloacales en el casco histórico del municipio, correspondientes a Aguas Bonaerenses SA (ABSA), compañía que recibió tres camionetas para fortalecer la sucursal local, que según el intendente contaba con vehículos del 2010.

Kicillof también inauguró la Plaza de las Infancias en el barrio Nueva Bahía Blanca, ya que los estudiantes de la Escuela Primaria N°10 solicitaron la obra junto a seis mil vecinos y vecinas. En esa línea, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, firmaron un convenio para la construcción de un playón deportivo multifuncional y 300 metros de veredas, que conectarán a la plaza con la institución educativa.

Otro de los ministros que dijo presente fue el de Salud, Nicolás Kreplak, que puso en funcionamiento una ambulancia para el hospital municipal “Eva Perón”. Javier Rodríguez, titular de Desarrollo Agrario, celebró la adhesión de Coronel Rosales a la cuarta etapa del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales y al programa Huertas Urbanas, que fomenta la producción local de alimentos. En el marco del Programa Puentes, a su vez, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, suscribió firmó la cesión de un inmueble para que funcione allí la sede de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), y suscribió un acuerdo para la ampliación un jardín maternal del barrio Luiggi II.