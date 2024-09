Las reservas internacionales, respecto del viernes pasado, pegaron un salto de 1899 millones de dólares. Se trata de la suba importante desde la primera semana de febrero. Esto se explicó por el efecto del blanqueo sobre los depósitos en moneda extranjera. Sin embargo, estas divisas no le sirven al equipo económico porque no son de libre disponibilidad y no se pueden usar para pago de deudas.

En tanto, el Banco Central cerró este viernes con un saldo de compras por 75 millones de dólares en el mercado de cambios, por lo cual en la semana compró, en términos netos 237 millones. El dólar blue subió 15 pesos y terminó en 1245 pesos.

Las acciones argentinas registraron su peor semana en los últimos dos meses, más allá de rebotar este viernes en Wall Street y en la bolsa porteña. A su vez, los bonos en moneda extranjera cerraron con volatilidad este viernes, aunque sellaron su tercera semana consecutiva con ganancias. En las últimas semanas, treparon alrededor de un 10%.

De totas formas, el riesgo país no logró perforar los 1.300 puntos. Y en el mercado se especula que el gobierno podría acordar un préstamo con bancos internacionales a tasas de dos dígitos.

En el mercado de activos bursátiles, mientras tanto, siguieron de cerca los cambios en el panel principal del Merval. La empresa Metrogas (METR) ingresó esta semana en el panel líder de acciones del índice S&P Merval.

La acción de la empresa distribuidora de gas se ubica como el noveno más operado de Argentina cuando se mide su volumen al dólar CCL, con un promedio diario operado de 250.000 dólares.

Se ganó el puesto entre las 22 principales acciones del índice S&P Merval gracias al aumento de su liquidez. Sin embargo, su capitalización bursátil aún es baja, de 537 millones de dólares, y hay unas 26 empresas locales más grandes delante suyo.



La sociedad controlante de Metrogas es YPF, dueña del 70% de la compañía, mientras que la completan Integra Gas Distribution LLC, que posee el 16% del capital social, ANSES que es propietaria del 8% y el 6% restante es capital flotante, según precisaron desde Delphos. Metrogas es la primera empresa en cuanto a distribución de gas natural del país.