El diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, salieron a responder a la falsa noticia difundida por el presidente Javier Milei respecto de que la organización kirchnerista había estado detrás de los incendios en Córdoba. "Deje de incentivar la violencia porque después va alguien y la aplica. Es mucho mejor sentarse hablar, discutir y dialogar", le respondió Kirchner, quien junto a Vilar recordaron la sanción la modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada y aprobada durante el gobierno del Frente de Todos para limitar la especulación inmobiliaria y del agronegocio sobre las tierras incendiadas.

"Estamos viviendo una situación crítica. Nos preocupa y también nos ocupa", marcó Kirchner sobre el incendio de más de 45 mil hectáreas de bosques en la provincia mediterránea que encontró un pequeño alivio en las últimas horas tras estar una semana bajo fuego. En tono crítico, Kirchner recordó la sanción de la modificación a la Ley de Manejo del Fuego que fue aprobada en 2020 por el Congreso, tras una año en el que los incendios habían arrasado un millón de hectáreas, en particular, en Córdoba y el Delta del Paraná.





Vilar, diputada durante el debate de modificación de la normativa, explicó que Ley de Manejo del Fuego sienta un piso mínimo de cuidados a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Destacó además que en 2022, fue modificada para ampliar los cuidados sobre otros ecosistemas, además de los bosques nativos, como bosques implatados, humedales, pastizales y áreas naturales. La modificación marcó la prohibición de que se modifique el uso de suelo, entre 30 a 60 años, para evitar el fin especulativo de los incendios con objetivo de explotarlos a través del negocio inmobiliario o agropecuario.

El presidente Javier Milei tiene entres cejas esa normativa, a la que mencionó en la cadena nacional de diciembre cuando anunció el aún vigente DNU 70/2023 --a pesar de que no estaba incluida-- y que luego intentó modificar en la versión ómnibus de la Ley Bases, algo que quedó en el camino por la lucha de las organizaciones socioambientales. En la versión negociada de la Ley Bases, el Gobierno sí logró quedarse con las facultades para "eliminar" a gusto fondos fiduciarios, entre los que podría estar el el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

"Este gobierno congeló el presupuesto destinado para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y durante el primer trimestre no ejecutó ni un solo peso", denunció la ministra de Ambiente bonaerense e ironizó: "Hay cosas que el mercado no va a hacer". "No apaga incedios (el mercado), generalmente los genera", agregó Kirchner en sintonía con la ley modificada en 2022.





En ese punto, ambos dirigentes de La Cámpora invitaron al Gobierno a debatir los 28 mil millones de pesos destinados, según el Presupuesto 2025, al Servicio del Manejo del Fuego. "Acá tenemos una buena oportunidad para mostrar que podemos construir buenos consenso en función del interés colectivo", sostuvo Kirchner y recordó que también, durante la gestión del Frente de Todos, se aprobó una ley que mejoraba el trabajo de los bomberos voluntarios.

"Presidente, usted incentiva el odio a través de las redes sociales"

Tras marcar las propuestas del espacio para combartir los incendios y sus causas, el dirigente de La Cámpora se encargó de responder a la falsa acusación que Milei cargó contra la organización política. "Presidente, usted es el presidente de todos y todas los argentinos... Me da mucha pena que acuse a una organización política, en este caso La Cámpora, pero que puede ser otra, depende cómo se levante, porque eso tiene consecuencias", le señaló.

El diputado de Unión por la Patria en marcó la falsa acusación en el clima de violencia política que generó el intento de maginicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. "Cuando usted dice esas cosas, hay gente que cree, como creyeron Sabag Montiel y Brenda Uliarte, que hay que suprimir a los que piensan diferente. Usted lo que hace es incentivar ese odio a traves de las redes y después, quizá, hay alguien que lo toma en serio y lo lleva adelante como pasó el 1 de septiembre de 2022 con Cristina".

Kirchner le recordó a Milei que entre otras acusaciones que el mandatario lanzó por redes, lo había acusado de "urdir una trampa legislativa" para la aprobación de la ley que aumentaba los haberes jubilatorios, y que luego el presidente vetó y logró un pacto con la oposición para ratificar la impugnación en la Cámara de Diputados.

"Usted me acusó de tramposo legislativo y dio vuelta a seis diputados que dijeron que sí y veinte días después dijeron que no. Me parece que el tramposo está en otro lugar", le sugirió el diputado de UxP e invitó a Milei a "asumir el Gobierno y dejar la cuenta de Twitter tranquila un rato".

"Hágase cargo del día a día de un gobierno que, realmente, nuestro pueblo la está pasando muy mal", le exigió el diputado e insistió con plantaer las disputas en instancias de diálogo político: "Nos podemos encontrar en el lugar que usted quiera. Ya Cristina le dijo que vaya al Patria y no fue... Cuando esté diga, estamos dispuestos a dar todos los debates que la Argentina necesita, sin show ni tanta parafernaria de custodias".