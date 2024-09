Es histórico. Por primera vez en sus 112 años de historia la Federación Agraria Argentina (FAA) será presidida por una mujer. La elegida fue Andrea Sarnari, de 49 años, una productora agropecuaria de la localidad de Bolívar con trayectoria y militancia dentro de la institución agraria. Es abogada especializada en derecho agrario y viene de ocupar el cargo de secretaria gremial en la anterior conducción. Ahora, como presidenta, la famosa mesa de enlace también tendrá representación femenina. “Las mujeres estamos ocupando estos lugares porque demostramos que podemos hacerlo”, sostuvo la dirigente, tras ser electa. También brindó sus primeras impresiones respecto a la política agropecuaria actual y consideró que al gobierno le falta mirar más al sector: “Hasta ahora han sido promesas de campaña que no se han podido cumplir. Tenemos que hacer un fuerte trabajo para tratar de llevar propuestas concretas, puntualmente para que la presión impositiva baje, que hoy está siendo una de las variables de que la economía del productor no sea rentable”.

El Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina, que tuvo como sede a Rosario, finalizó este viernes con la renovación de sus autoridades nacionales. Andrea Sarnari fue electa como nueva presidenta de la institución y el centro de convenciones del Hotel Aristón, sobre calle Pueyrredón 762, se colmó de aplausos. No es para menos: será la primera mujer en presidir la Federación Agraria Argentina. En la conducción la acompañarán José Luis Bonando como vicepresidente primero; Claudio Angeleri, como vicepresidente segundo; Elvio Guía, como síndico titular; y Pánfilo Ayala, como síndico suplente.

La elección generaba expectativa. La federación viene de sufrir el impacto del fallecimiento de su presidente, Carlos Achetoni, en mayo pasado. En su lugar asumió Elvio Guía, quien lo secundaba en la conducción. Por eso, las miradas de los federados estaban puestas en lo que pasaría en este nuevo Congreso anual, donde estaba prevista la renovación de autoridades. Dos dirigentes se disputaban el cargo: por un lado, Andrea Sarnari; por el otro, el santafesino Omar Barchetta. “Lo que se van a definir son dos modelos diferentes para la Federación Agraria”, había anticipado Guía en la previa del Congreso.

Barchetta es un productor agropecuario de Alcorta, la tierra que dio origen a la histórica movilización de chacareros; la piedra basal de la Federación Agraria. Fue una figura de peso durante el enfrentamiento de las agrupaciones rurales con el gobierno nacional en 2008, por la resolución 125 que buscaba instaurar un mecanismo de retenciones móviles. Luego, fue diputado nacional por la provincia de Santa Fe, entre 2011 y 2015, representando al Partido Socialista. Formalmente, su lista era la oficialista: para algunos dirigentes históricos de la federación, el deseo de Achetoni era que el productor asuma la conducción en el próximo mandato.

Sin embargo, el espacio cayó ante la impronta renovadora que se busca imprimir desde la Federación Agraria Argentina. Para eso, el perfil de Sarnari es más convincente: 49 años, abogada recibida en la Universidad de Rosario (UNR) y especializada en derecho agrario, con apellido histórico dentro de la institución y un pasado militante que la llevó a presidir durante nueve años la fundación de la entidad agraria. La mujer contó con el respaldo de Elvio Guía, que también se inscribe entre los que buscan instalarle un perfil renovador a la entidad. “Tenemos que fortalecer la renovación, porque los más jóvenes que vienen con impronta nos empujan para adelante y nos van poniendo en contexto”, señaló en su discurso, tras ser electa.

“Estamos en un momento en que no es fácil seguir siendo productor. Y no solo tenemos que resistir para seguir siendo, sino que tenemos que lograr ser más. Para eso tenemos que usar esta herramienta que tenemos, que es la Federación Agraria. Para pensar y proyectar. Hay que planificar estratégicamente” expresó y agregó: “Eso nos motiva a la participación diaria. Los invito a que tengan propuesta todos los días”.

Reclamos y propuestas

Al finalizar la jornada, Sarnari dio una rueda de prensa, de la que participó Rosario/12. Allí la dirigente planteó que la Federación Agraria debe tiene el deber de ser la organización “que imponga la agenda de los pequeños y medianos productores” en la Argentina. “Tenemos que volver a tener una agenda que nos represente y que podamos tener propuestas, más allá de las quejas, o de la manifestación de las necesidades que tenemos, creo que tenemos que volver a ser esa organización que le preste servicios a los asociados, pero que también tenga proyectos cuando uno va a negociar. En lo sectorial, eso es lo más importante”, manifestó.

El gravitante congreso anual de la FAA

Asimismo, la nueva presidenta también señaló que la Federación Agraria necesita seguir trabajando para volver a ser “una escuela de formación” de dirigentes agropecuarios: “En alguna oportunidad lo fuimos y en los últimos años, por diferentes motivos, lo hemos ido dejando al costado. Hay que volver a ser esa federación que forme dirigentes agropecuarios”. También adelantó que una de las intenciones de la nueva conducción es poder potenciar los reclamos de las economías regionales que, entienden, en el último tiempo han quedado “invisibilizadas”.

Sarnari también se refirió al hecho de ser la primera mujer en presidir la Federación Agraria Argentina. “Para mí no es novedoso. Milité muchos años dentro de la federación y ocupé este espacio con mayoría de hombres sin nunca sentir discriminación, ni que me hayan considerado diferente solo por ser mujer. Creo que esto es una muestra de que se construye con trabajo, compromiso, militancia e ideas. Las mujeres estamos ocupando estos lugares porque demostramos que podemos hacerlo”, destacó.

Por último, la dirigente se refirió la política agropecuaria desarrollada por el gobierno hasta el momento y consideró que falta una mirada más atenta desde Casa Rosada para el sector. “Creo que falta mucho. Hasta ahora han sido promesas de campaña que no se han podido cumplir. Tenemos que hacer un fuerte trabajo para tratar de llevar propuestas concretas, puntualmente para que la presión impositiva baje, que hoy está siendo una de las variables de que la economía del productor no sea rentable”, expresó. “Estamos en la puerta de arrancar la campaña de soja con números negativos y ahí tenemos que poner el tema en agenda, para que esa presión tributaria nos permita un margen de rentabilidad que haga que no desaparezcan productores”, añadió.

Por último, consideró que el desafío de la Federación Agraria Argentina es seguir manteniéndose en un lugar de lucha y reclamo, en defensa de los pequeños y medianos productores. “Siempre hemos estado en el mismo lugar: reclamando cuando vemos que las políticas públicas fallan. Algunas veces más enfrentados con los gobiernos, porque hay que hacer resistencias a medidas que se quieren imponer”, manifestó. Y agregó que la federación ya presentó reparos al gobierno, durante el tratamiento de la Ley Bases: “Tuvimos muchos temas en los que nos opusimos como el aumento de retenciones. Pero creo que tenemos que seguir siendo ese sujeto que construya pensando y aportando. Sea el gobierno que sea, tenemos que llevar propuestas”.