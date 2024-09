La noticia de la suba de la pobreza y la indigencia en la Argentina no pasó desapercibida para la prensa extranjera, que mira con interés el experimento de Javier Milei. El Financial Times, uno de los medios más influyentes, subrayó la magnitud del 52,9 por ciento de pobres, que supera en once puntos la anterior medición y refiere a los pobres en el primer semestre de 2024.

"La nueva cifra es una señal de advertencia para el presidente libertario y el programa de austeridad de su gobierno, ya que su popularidad comienza a flaquear", subrayó el diario británico. "Cada día, las capacidades analíticas de @ft se reducen un poco más. Otro periódico dominado por el virus de la mentalidad progresista", respondió en X un enconado defensor de la vía argentina al anarco-capitalismo: Marcos Galperín.

La BBC recordó que "según las palabras de Milei, el equilibrio fiscal 'no se negocia de ninguna manera' porque lo considera la única forma de bajar los precios, el problema más acuciante de los argentinos", y matizó: "Pero las medidas han supuesto un duro golpe para aquellos que no pueden acceder ni a la canasta básica alimentaria".



Por su parte, The Guardian cita a Kirsten Sehnbruch, experta en América Latina de la London School of Economics. Sehnbruch afirmó que nunca había visto un aumento tan grande en las tasas de pobreza. Puntualizó que “este nuevo programa económico no está protegiendo a los pobres. El salto es absolutamente horrendo”.

La nota de The Guardian señala que "sin embargo, los recortes de Milei han sido aplaudidos por los mercados, los inversores y el Fondo Monetario Internacional, al que Argentina debe 43 mil millones de dólares. La inflación mensual también ha disminuido de alrededor del 26 por ciento en diciembre a alrededor del 4 por ciento en junio, donde se ha mantenido, aunque la inflación anual sigue siendo una de las más altas del mundo, superando el 230 por ciento".



"Más de cinco millones de personas caen en la pobreza desde que Milei es presidente", tituló El País de España. "El índice oficial de pobreza se dispara 11 puntos en los primeros seis meses de 2024 y roza el 53 por ciento de la población, la cifra más alta en dos décadas. Casi siete de cada diez niños son pobres", amplía el periódico madrileño.

France 24 destacó que "la tasa de pobreza mide la proporción de la población que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas de alimentos y servicios, pero solo tiene en cuenta los 31 centros urbanos más poblados del país, unos 29,6 millones de personas, sobre una población total de 47 millones". Añadió que "si la tasa de pobreza urbana se extrapola estadísticamente a toda la población, podría decirse que el país cerró el primer semestre con 24,8 millones de pobres, 5,4 millones más que a finales de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia".

El País de Montevideo tituló así: "Se profundiza la crisis social en Argentina: en seis meses sumó 5,4 millones de nuevos pobres". El principal matutino de Uruguay desglosó los datos: !La indigencia fue 18,1 por ciento; en la Argentina hay casi 25 millones de pobres; en menores de 14 años llegó a 66,1 por ciento: son 7,3 millones de chicos". Y expresó que "la cifra de pobreza es la más alta desde 2023".