Tras las duras críticas de la oposición por el crecimiento de la pobreza durante el primer semestre del año de la era Javier Milei, desde el Gobierno y el propio Presidente recurrieron a una extraña alquimia de argumentos para responsabilizar a la “herencia” recibida por el aumento de 11 por ciento que sumergió más de la mitad de la población del país, 24,9 millones de personas, por debajo de la línea de pobreza y entre ellas 8,5 millones en la indigencia.

Sin dar explicaciones, Milei volvió a refugiarse en la red social X, desde donde reposteó una insólita alegoría que compara el descomunal aumento de la pobreza con “un edificio con humedad”, que sin mantenimiento se va derrumbando y expulsa a parte de su habitantes. "Brillante alegoría", comentó el Presidente sobre la comparación que afirma que ahora se ha logrado “virar el rumbo del desmoronamiento” y que hasta podrá “soportar la construcción de nuevos pisos para los (habitantes) que vendrán”. Una ficción que no parece recorrer el mismo camino que eligió Milei para el país.

Manuel Adorni también salió al rescate de Milei. “Si hay alguien que no está disociado de la realidad es el Presidente”, respondió el vocero presidencial con rango de ministro cuando en su habitual rueda de prensa le preguntaron por la imagen de Milei en el balcón de la Casa Rosada junto a la diva televisiva Susana Giménez, pocos minutos después que el Indec informaba que durante los primeros seis meses de su gestión 5,3 millones de personas cayeron en la pobreza.

“La nota de ayer, el tiempo que se grabó y la recorrida que hubo, estaban pautadas hace tiempo”, justificó Adorni e insistió: “No se buscó comunicar nada”. El vocero descartó la posibilidad de que ambas cosas impacten en la imagen del mandatario que, según las últimas encuestas, perdió algunos puntos: “En tal caso, la imagen de un gobierno se hace por el camino recorrido y los resultados. Sabemos perfectamente hacia dónde vamos y los resultados que queremos y vamos a obtener”, concluyó.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en una entrevista en TN que los números del Indec sobre pobreza son “preocupantes”. Pero enseguida ensayó una rara respuesta. “Es esta conformación del primer semestre que dio un mal resultado, pero si uno compara el primer trimestre con el segundo, la pobreza decreció”, analizó Francos y sumó: “Nosotros estamos convencidos de que ese camino va a seguir porque, claramente, al bajar la inflación, va a bajar la pobreza”. Un relato que la realidad desmiente.

Patricia Bullrich eligió confrontar en las redes sociales con Juan Grabois. “Si los empobrecedores vocacionales que gobiernan te siguen vendiendo el cuento de que son los salvadores del país, disculpame, pero te están tomando de boludo”, expresó el referente de la CTEP, abogado y docente. La ministra de Seguridad le respondió de acuerdo con su metié: “Grabois. ¿Pasás de la resistencia al contraataque? De la vereda a la puntita del cordón. De ahí no te movés”, ironizó, en referencia al protocolo “antipiquetes” que ella misma ideó. Grabois le recordó entonces su paso por los gobiernos de De la Rúa, Macri y Milei: “¡La tercera! En los tres gobiernos que estuvo aumentó la pobreza y cerraron empresas. Usted proyecta su propia responsabilidad. Su tercera temporada se está terminando Bullrich... Y le aseguro que usted no vuelve para una cuarta”.

Duras críticas desde UxP y la UCR

Desde la oposición, legisladores y dirigentes de Unión por la Patria y de la Unión Cívica Radical también utilizaron las redes sociales para expresar fuertes críticas al Gobierno por el aumento de la pobreza. “En seis meses, el ajuste ‘más grande de la historia’ empobreció a más de 5,3 millones de argentinos y argentinas y llevó a la indigencia a más de 3 millones. Tal como pidió Macri, Milei está yendo en la misma dirección, más rápido y más fuerte: ya provocó la pobreza más alta de los últimos 20 años”, posteó el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro (UP).

Cecilia Moreau afirmó que los datos de pobreza que se publicaron este jueves son responsabilidad de este Gobierno: “Es la consecuencia más dolorosa de las políticas de ajuste que se vienen implementando sobre los sectores medios, trabajadores, jubilados y más vulnerables”. Para la diputada de UP “nunca hubo una transferencia de ingresos tan brutal e inhumana”.

La diputada Blanca Osuna (UP), publicó: “Mientras el INDEC informa el 52,9% de pobreza en el país en Casa de Gobierno están de joda. La crueldad de un presidente y su gabinete que se burla del sufrimiento del pueblo Argentino. Toda de Milei”. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, dijo: “52% de pobreza, 70% pobreza infantil, 100% de cinismo. Hicieron pelota el país. Y festejan”.

“Pobreza 53% e indigencia 18%. Hace tiempo tenemos niveles de pobreza e indigencia inaceptables para un país como la Argentina. Es cierto que el deterioro no empezó con Milei, pero NO que estamos así hace 20 años. Aunque la pobreza y la indigencia vienen subiendo desde 2017 en forma sostenida, desde Diciembre lo único que hizo Milei fue acelerarlo”, dijo el diputado de Patria Grande, Itai Hagman, y agregó: “En seis meses generó cinco millones de nuevos pobres y tres millones de nuevos indigentes, el doble de lo que crecieron en cuatro años de Cambiemos y cuatro de Frente de Todos. No fue un accidente: es el resultado esperable de la devaluación brutal de diciembre, el recorte a jubilados, la suspensión total de la obra pública y el aumento del desempleo y la caída generalizada de los salarios”.

Su compañera de bancada, Natalia Zaracho, sostuvo: “53% de pobreza y 18% de indigencia. El INDEC dio a conocer los datos. La pobreza sigue en aumento, el gobierno que venía contra la casta le sigue dando privilegios a los más ricos y hambreando al pueblo. El hambre es un crimen”. El triunviro de la CGT, Héctor Daer, manifestó que la cifra de pobreza que lanzó el Indec “refleja la realidad de los argentinos y argentinas, que todos los días ven mermado su poder adquisitivo”.

Por su parte, el ministro de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, prefirió una imagen: publicó los números de pobreza e indigencia con la foto de Milei y el martillo en la bolsa de valores de Nueva York. Y diputado nacional Juan Marino, posteó que “el 52,9% de pobreza y el 18,1% de indigencia es responsabilidad de Milei. Vino a hacer un genocidio económico y si no le ponemos un límite la situación va a empeorar aún más. ¡Basta Milei! Toda de Milei. Milei es pobreza”.

El senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, aseguró que el objetivo de equilibrio fiscal que tiene Javier Milei debe estar acompañado de equilibrio social. “La sociedad reclama y espera de sus gobernantes menos excusas y más soluciones”, manifestó.

“Una Argentina pobre, un futuro hipotecado. La pobreza en Argentina no es solo falta de recursos, es un impuesto cognitivo que roba la esperanza y aplasta el espíritu”, manifestó el diputado Facundo Manes (UCR) en X y agregó: “No podemos esperar que el crecimiento por sí solo derrame oportunidades. Es hora de invertir en nuestra gente. De romper el ciclo que condena a millones. Un país que olvida a su gente, olvida su futuro. La lucha contra la pobreza es la lucha por el alma de Argentina”.