No era un partido más, para ninguno de los dos equipos, y eso estaba claro. Para Sudáfrica era la gran revancha y la denominaron en la semana "la batalla de Mbombela" por tener un condimento especial. Es que quedó claro que el golpe que recibieron ante Los Pumas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero al ser vencidos 29 a 28 y postergar la obtención del título no podía quedar así. Por eso se lo tomaron muy en serio, todos: desde Rassie Erasmus, que puso a su mejor equipo en la cancha con 10 cambios con respecto a la derrota, hasta sus propios jugadores, quienes querían vengar como fuera la derrota sufrida la semana anterior.



Los Pumas también entendían que era "el partido". Primero porque llegaban a la fecha final del torneo con la chance intacta y única de quedarse por primera vez con el título –debían ganarle con bonus y por más de siete tantos a un rival que era nada menos que el bicampeón mundial–, pero también sabían que habían conseguido su mejor arranque de ciclo con Contepomi y que por primera vez le habían ganado a las tres potencias del Hemisferio Sur.

Y de esa forma uno y otro salieron a la cancha en Nelspruit, en el mediodía de la argentina, con una expectativa única.

Dominio sudafricano

Salda de Libbok, pelota recibida por Isgró y así comenzó Sudáfrica yendo a fondo con Los Pumas que defendían como podían. En dos minutos los locales presionaban con todo y el equipo de Contepomi solo recurría a defender, incluso con penales, para aguantar hasta donde podían. Fueron al scrum y allí otra vez Los Pumas defendían una y otra vez, a un equipo superior en ese aspecto; hasta que a los 7 minutos llegó la primera conquista sudafricana de Fassi y la conversión de Jaden Hendrikse para el 7 a 0 parcial.

Sudáfrica siguió igual, siendo una tromba y otra vez llegó a vulnerar a la defensa argentina que hacía lo que podía, pero le era imposible frenar a la marea verde. Du Toit apoyó y nuevamente Hendrikse convirtió para antes del cuarto de hora poner el 14 a 0.

Reaccionaron Los Pumas y con una gran jugada colectiva apareció luego de un line, Grondona para habilitar al tucumano Albornoz quien se fue derecho al descuento tras burlar las marcas. La conversión de él mismo fue buena y Argentina se puso más cerca (14-7). Pero tras esa jugada el árbitro O´Keefe le sancionó a Grondona un penal dudoso, para separar la cercanía de Los Pumas. Jaden Hendrikse puso el 17 a 7 a los 21 minutos. Y en la siguiente jugada, Chocobares debió salir lesionado por un golpe involuntario de Fassi, y en la siguiente patada a cargar de Santiago Carreras, Mateo Carreras llegó justo, pero con clara infracción. La tarjeta amarilla para el tucumano goleador dejó a Los Pumas con uno menos ante la presión de Sudáfrica que iba a buscar una mayor diferencia.

El equipo de Erasmus aprovechó ese jugador de más y pese a los tackles de Los Pumas que se desdoblaban en defensa llegó una nueva conquista de Fassi tras un jugadón para poner el 22 a 7. La presión de Sudáfrica no frenaba, los choques eran tremendos. Argentina tuvo que meter dos nuevos cambios, pero no pudieron frenar un nuevo try sudafricano sobre la punta derecha a través de Kolbe para cerrar el parcial con una clara ventaja del bicampeón del mundo por 27 a 7.

Un justo ganador

Fue un calco al arranque del primer tiempo. Sudáfrica jugaba en el campo argentino y presionaba bien lejos de su campo en busca de ampliar el marcador. El scrum y el line funcionaban a la perfección y del lado argentino el cansancio empezó a pasarle facturas al equipo nacional que a pesar de eso bancaba.

Los minutos pasaban y el 0 a 0 en el segundo tiempo no se modificaba. Una tarjeta para Pablo Matera por tackle a destiempo que primero fue amarilla y luego terminó por expulsión al comprobar que no hubo factor mitigante dejó al equipo de Contepomi con uno menos hasta el final. La disciplina, algo que el equipo argentino había mejorado en este torneo, no se pudo mantener en esta fecha final.

Restaban quince minutos y el partido seguía siendo durísimo con una Sudáfrica que intentaba agrandar el resultado, mientras Los Pumas con uno menos defendían como podían. A los 28 una nueva infracción de Argentina los dejó con otro jugador menos – Santiago Carreras– y ahí Sudáfrica lo aprovecho y con Marx llegó al try. La conversión de Pollard puso el 34 a 7. Cuatro minutos después el equipo de Erasmus volvió a apoyar; esta vez con du Toit tras mover la pelota hacia afuera. Pollard nuevamente acertó a los palos y puso el 41 a 7.

El broche de oro llegó con el try de Kriel para cerrar el resultado 48 a 7 tras el gol de Pollard para ponerle punto final al partido y dejar en claro porque Sudáfrica es el mejor equipo del Mundo y nuevamente campeón del Rugby Championship.

Para Los Pumas quedará la mejor actuación en este torneo, y haberle ganado a las tres potencias del Hemisferio Sur. Habrá que seguir trabajando para lo que viene. Queda claro que material hay de sobra.

SÍNTESIS



48 SUDÁFRICA: 1. Ox Nche, 2. Mbonambi, 3. Malherbe, 4. Etzebeth, 5. Nortje, 6. Kolisi, 7 . Steph du Toit, 8. Wiese, 9. Hendrikse, 10. Libbok, 11. Arendse, 12. De Allende, 13. Kriel, 14. Kolbe, 15. Fassi. E: R. Erasmus.

7 LOS PUMAS: 1.Gallo, 2. Montoya, 3. Sclavi, 4. Rubiolo, 5. Lavanini, 6. González, 7. Grondona, 8. Oviedo, 9. García, 10. Albornoz, 11. Carreras, 12. Chocobares, 13. Moroni, 14. isgró, 15. Carreras. E: Felipe Contepomi.

Estadio: Mbombela Stadium (Nelspruit). Árbitro: Ben O´Keefe (Nueva Zelanda).

Primer tiempo: 7 y 13 minutos, tries de Fassi y du Toit, convertidos por Hendrikse (S); 19 try de Albornoz convertido por él mismo (A); 21, penal de Hendrikse (S); 32 y 37 tries de Fassi y Kolbe (S). Cambios: 25m Cinti por Chocobares (A); 36m Mallía por Isgró (A). Resultado parcial: Sudáfrica 27 vs Argentina 7. Segundo tiempo: 28, 32 y 36 minutos, tries de Marx, Du Toit y Kriel convertidos por Pollard (S). Cambios: 3m Matera por Grondona (A); Koch por Malherbe y Marx por Mbonambi (S); 9m Delgado por Sclavi y Molina por Lavanini (A), 12m, Smith por Wiese y Steenekamp por Nche (S); 16m Ruiz por Montoya y Calles por Gallo (A), 17m Am por de Allende y Reinach por Hendrikse (S); 19m Louw por Kolisi (S); 26m Pollard por Libbok (S), y 28m Bazán Vélez por García (A). Expulsado: 15m Matera (A).