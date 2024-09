River (24 puntos) y Talleres de Córdoba (27 puntos) jugarán este domingo desde las 18.15 en el estadio Monumental, con televisación de TNT Sports, y acapararán el pedazo más grande del domingo de fútbol. Pero los otros dos encuentros que completarán una jornada con solo tres partidos también valen porque tendrán incidencia directa en la lucha por mantenerse en primera. Desde las 14.30 y con transmisión también de TNT Sports, Central Córdoba (13) y Barracas Central (11) tratarán de que no los alcance la guadaña. Y mas o menos lo mismo sucederá desde las 19.30 cuando en Junin lo hagan con transmisión de ESPN Premium, Sarmiento (13) y Unión que, con 27 puntos en la tabla, este año juega por otra cosa y da batalla dentro del lote que persigue a Vélez, el imparable puntero del campeonato.

Entonado por la victoria en el Superclásico y por su pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores, River tratará de continuar su racha ganadora ante Talleres. Habrá clima de fiesta en el Monumental repleto. Y Gallardo pondrá lo mejor que tiene porque River está séptimo en la tabla con 24 puntos y quiere achicar la distancia y darle alcance a Velez. La única duda es la presencia o no de Maximiliano Meza que llegó con lo justo al desquite con Colo Colo y no completó los noventa minutos. Si no pudiera jugar, lo reemplazará Manuel Lanzini, de gran partido en la Bombonera. Además, Facundo Colidio volverá a estar por detrás del colombiano Miguel Borja luego de sus muy buenas actuaciones ante Boca y los chilenos.



Talleres de Córdoba viene de vencer de local por 2 a 0 a Racing y se encuentra la tercera posición de la tabla con 27 puntos. Además, tratará de tomar desquite de la eliminación que River le infligiera en los octavos de final de la Copa en una llave muy pareja. Su técnico, el uruguayo Alexander Medina no estará en el banco porque deberá cumplir la segunda de las cuatro fechas de suspensión que le dio el tribunal de Disciplina de la AFA por protestas presuntamente descomedidas en el partido ante rosario Central. Lo reemplazará su compatiota Luis Machado.

La formación cordobesa es una incógnita. El ala derecha de la defensa, Gastón Benavidez y Matías Catalán se lesionó ante Racing (Catalán se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y no jugará en lo que resta del año) y será reemplazada por Alex Vigo y Juan Gabriel Rodríguez o Lucas Suárez. Tampoco estará el volante Franco Moyano, expulsado contra la Academia y lo reemplazará Ulises Ortegoza. El resto iría sin variantes.

A primera hora, Central Córdoba tratará de prolongar en Santiago y ante Barracas la buena racha que empezó a experimentar con la llegada de Omar de Felippe a la direcicón técnica. Los santiagueños derrotaron el lunes 3 a 1 a Sarmiento en Junin, suman ocho partidos sin perder entre el campeonato y la Copa Argentina y han salido del último puesto de la tabla anual aunque cortarán clavos hasta el último momento. Barracas dio un golpe la semana pasada al vencer 1 a 0 a Instituto en Córdoba luego de diez fechas de sequía pero su campaña es deficiente. Con once puntos está último en la tabla del campeonato.



Sarmiento también está complicado. En el 26º puesto en la tabla anual y en la de los promedios, no ha podido constituir una localía potente y lleva ocho fechas sin ganar y su técnico Israel Damonte pende de un hilo. Unión está haciendo una campaña muy satisfactoria, a seis puntos del lider Velez y con 47 unidades en la tabla anual, por ahora está entrando a la Copa Sudamericana de 2025.