Con el intendente platense Julio Alak a la cabeza, a través de la reciente resolución 474/24, quedó conformada la comisión impulsora del proyecto de dragado del Canal Magdalena. La decisión es complementaria del Consorcio de la Región Capital, conformado a principios de septiembre, por los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

Las estimaciones y estudio de factibilidad indican que el dragado inicial se repagaría en menos de un año, ya que la obra tiene un costo estimado de 40 millones de dólares y generaría movimiento e ingresos por 145 millones de esa misma moneda.

Sin embargo, al igual que ocurrió con la planta licuefactora que finalmente Petronas no construirá, el canal quedó en el centro de una disputa política. Por un lado, es uno de los puntos principales de la agenda del gobernador Kicillof. Por otro, su antagonista, el presidente Javier Milei, a poco de asumir, autorizó la obra de ampliación del puerto de Montevideo, que actualmente es paso obligado para los barcos que deben entrar o salir de Argentina.

De acuerdo a la traza actual, la navegación desde los ríos Paraná y Uruguay hacia la costa atlántica argentina sólo es posible virando en El Codillo y recorriendo el canal Punta Indio hasta Montevideo, y desde ahí hacia el mar argentino.

"Es como si para ir de una habitación de nuestra casa a otra tuviéramos que pasar por el patio del vecino", explicó a Buenos Aires/12, José Lojo, presidente del puerto platense e integrante de la nueva comisión.

A la vez, el dragado del "canal sur", como se lo denominaba en el siglo diecinueve, era un reclamo hasta de Manuel Belgrano, que lo mencionó en sus cartas y artículos periodisticos "por ser su navegación más segura y más práctica".

Quién es quién

La comisión está integrada por Julio Alak (intendente de La Plata), David Leonardo Angueira (intendente de Punta Indio), Francisco Banegas (ATE Ensenada), Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista), Carlos Bertola (ex Coordinador de Pesca Artesanal nacional), Fabián Cagliardi (intendente de Berisso), Raúl Calamante (CTA bonaerense), Julio César Castro, Cristina de los Ángeles Lembeye, Oscar de Isasi (ATE nacional), Antonio Di Tomaso (UOM La Plata), Gabriel Enrique Felizia (puerto Mar del Plata), Oscar Giardinelli (docente, escritor y periodista), Francisco Gliemmo (ingeniero), Mario Godoy (CTA), Lisandro Hourcade (intendente de Magdalena), Joel Vinicius Sverdlik (abogado), José María Lojo (puerto La Plata), Juan Héctor Nieves (CGT regional La Plata), Rodolfo Ojea Quintana (ex Comisión Administradora del Río Uruguay), Hernán Orduna (ex Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena), Néstor Piccone (psicólogo y periodista), Graciela Rosso (ex intendenta de Luján y ex diputada nacional), José Alberto Sbattella (economista y docente), Mario Secco (intendente de Ensenada), Jorge Taiana (ex canciller y ex ministro de Defensa), Alejandro Tassone (doctor en ciencias geológicas), Horacio Tettamanti (ingeniero naval), Julio César Urien (Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua), Pedro Wasiejko (Astilleros Río Santiago), Diego Weinberg (biólogo), José Luis Montalvo (ingeniero civil), Guillermo Bianchi (ingeniero civil e hidráulico), Augusto Costa (Ministerio de Producción) y Juan Cruz Lucero (Ministerio de Producción).