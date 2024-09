El arquero titular de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, aceptó la sanción de dos fechas que le impuso la Conmebol, en un comunicado en el que pidió disculpas y en el que aclaró que no tuvo intención de faltarle el respeto a nadie.

Martínez, que tuvo un gran inicio de temporada con el Aston Villa, fue suspendido por la Conmebol y se perderá los siguientes dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas (ante Venezuela y Bolivia) por "comportamiento ofensivo y violación del juego limpio" en los partidos ante Chile y Colombia de la última ventana internacional.

El primero de ellos se dio por gestos supuestamente obscenos durante la celebración por la obtención de la Copa América, mientras que la otra sanción se dio por pegarle a una cámara tras la derrota ante Colombia. En su descargo, el exarquero de Independiente no hizo referencia a esa situación y sólo se explayó sobre el primero de los puntos.

Luego de conocerse la sanción, el "Dibu" pidió disculpas en sus redes sociales y argumentó que es un gesto interno que causa gracia en el plantel argentino: "El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar".

Además, el guardavallas explicó que no es un gesto ofensivo hacia nadie en particular. "Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa", resaltó el Dibu, que el domingo fue titular en el empate de su equipo 2-2 ante el Ispwich por la Premier League.

Cuándo vuelve a jugar la Selección

Los campeones de América y de la Copa del Mundo jugarán en octubre sus dos partidos correspondientes a la novena y a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En ambos encuentros estará ausente Martínez, pero se espera el regreso de Lionel Messi tras haberse perdido los últimos dos compromisos por una lesión.

El primer partido será el 10 de octubre a las 18, cuando visite a Venezuela, mientras que cinco días después recibirá a Bolivia en el Monumental a partir de las 21. La Selección Argentina marcha primera en las Eliminatorias con 18 puntos, dos más que su escolta, Colombia.