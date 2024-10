El jefe de gabinete Guillermo Francos recibió este lunes en su despacho de Casa Rosada a más de una decena de dirigentes de la CGT, en un intento por calmar las aguas en medio de una semana turbulenta. Sucede que el miércoles tendrá lugar la marcha educativa en contra del anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y, por otro lado, los gremios de la central vinculados a transporte --encabezados por Pablo Moyano-- amenazan con hacer un paro general el 17 de octubre. También siguen los problemas con la reglamentación del capítulo de reforma laboral de la Ley Bases, sobre todo con el vinculado a los bloqueos. El líder Camioneros no estuvo presente en la reunión, pero sí sus dos compañeros del triunvirato: Héctor Daer y Carlos Acuña. Ellos acordaron con la Casa Rosada la conformación de una mesa tripartita con representantes empresariales, la CGT y el gobierno para avanzar en la reglamentación de la reforma laboral.

Al salir de la reunión, Daer expresó que hablaron de la reglamentación de la reforma laboral, puntualmente del artículo 242 vinculado a los bloqueos y dijo que para resolver ese capítulo, que aún no fue reglamentado, se convocará de manera formal a una mesa tripartita conformada por el gobierno, la CGT y los empresarios. Daer también contó que hablaron del conflicto de Aerolíneas Argentinas y dijo que, desde la central obrera, pidieron que no se mezcle el reclamo salarial de los trabajadores con el deseo privatizador de la empresa que tiene la Casa Rosada. Por último, hablaron sobre la marcha universitaria. Francos les confirmó que habrá veto total y les prometió reuniones a la brevedad con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Bloqueo o no bloqueo

Sobre la ausencia de Pablo Moyano, que había dicho que la reforma laboral es "una cagada", sus compañeros dijeron que estaba al tanto de lo que se iba a tratar, pero que prefirió no asistir. Sí envió a dirigentes ligados a su sector. Estuvieron Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (Uocra); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (Uthgra); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (Sadop); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (edun). Por parte del gobierno, además de Francos, estuvieron el secretario de Trabajo, Julio Cordero y el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo.

El artículo 242 de la reforma laboral que contiene la Ley Bases, que habla de los despidos con causa dentro de la ley de contrato de Trabajo por bloqueos, preocupa de manera especial a la CGT. "Ese artículo tiene una mala redacción, fue agregado en el Senado y lo que se necesita es una reglamentación que pueda corregir eso", dijo Daer. Contó que la propuesta gremial en medio de las negociaciones informales que hubo las últimas semanas con el gobierno fue generar "una vía por una instancia sumarísima en la justicia". Sin embargo, contó, desde el Poder Ejecutivo veían esa opción como "engorrosa", y por eso acordaron "la constitución de una vía administrativa, que se va a resolver en un acuerdo conjuntamente con la secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial".

El problema que ellos resaltan es que la redacción del artículo 242 tiene una gran vaguedad, porque habla de las tomas y los bloqueos "totales o parciales". "Si hay bloqueo, hay bloqueo y si no hay bloqueo, no hay bloqueo. Esto de total o parcial es una vaguedad absoluta que lo único que genera es una discrecionalidad posible a favor de los empresarios", denunció Daer.

Veto cantado

El segundo tema que tocaron fue el universitario. Allí volvieron a insistir con la pérdida del poder adquisitivo del salario de los docentes y Francos les confirmó que habrá veto a la ley de financiamiento universitario, por si aún les quedaba alguna duda. Les prometió que armará una mesa para trabajar "a largo plazo", es decir, de acá a 8 o 10 meses, para "ir solucionando" el problema salarial. Esa mesa, dicen, se reunirá en lo inmediato y allí irán Cordero y también Pettovello.

En tercer lugar hablaron de todos los conflictos vinculados al transporte. En particular del tema Aerolíneas Argentinas. Desde los sindicatos creen que el gobierno mezcla su deseo privatizador con la cuestión salarial de los trabajadores del sector. "No hablamos de paro", dijo Daer y explicó que esa definición aún no está tomada. "Eso lo verán los compañeros de transporte en su justo momento", agregó, aunque aclaró que ya existe una conciliación obligatoria para el sector del transporte de colectivos. "Lo que tenemos que hacer es conciliar las partes para que la aerolínea funcione", indicaron. Desde la CGT plantearon que para los temas vinculados al sector del transporte también debería existir un mecanismo de comunicación para poder interactuar de manera más fluida con el Poder Ejecutivo.

La mesa de tres patas

Sobre la mesa tripartita, el secretario general de la CGT indicó que allí se va a redactar la reglamentación de la modificación del artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, buscando definir el alcance del "bloqueo parcial o total". La tarea de la Justicia, claro, será luego de la apelación posterior. El detalle es que "cuando vos vas a la Justicia, vas con los compañeros en la calle", indicaron desde la CGT.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo sobre esa mesa que con anterioridad las partes venían hablando por la reglamentación, pero que "esta vez será una mesa formal. Lo que vamos a intentar es que, sentadas las partes de manera tripartita, algo pueda agregarse", añadió.

Consultado por el conflicto universitario, Cordero aseguró que "este gobierno está a favor de la educación pública y de la universidad", y recordó que habrá una reunión paritaria el 7 de octubre para seguir debatiendo la cuestión salarial. En el último encuentro el gobierno ofreció un aumento del 5,8 por ciento, que los universitarios rechazaron de plano. Del Consejo de Mayo, en tanto, lo único que se dijo es que el Presidente le había dado facultades al Jefe de gabinete para constituirlo, pero no se definieron candidatos.



Daer, por último, aseguró que la preocupación por la situación social por parte de la CGT "es permanente". "No es que nos desayunamos con un índice de pobreza el otro día. La situación social la venimos viendo, planteamos la situación social, planteamos que hay que proteger el empleo, y que, de alguna manera, tenemos que reactivar la economía", subrayó.