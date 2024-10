La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una jornada de protesta con asambleas simultáneas en todos los edificios del exMinisterio de Desarrollo Social que culminó con una concentración de todos los sectores en el edificio central de la Av. 9 de Julio en reclamo por los despidos. En paralelo, la organización convocó a participar de la movilización universitaria, lanzó un paro en las universidades de todo el país, un cese de tareas en la administración pública y decidió realizar una permanencia de 24 horas en la sede del ministerio de Capital Humano para exigir una mesa de diálogo y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos.

“Una vez más estamos acá en esta Plaza exigiendo a la gestión de Sandra Pettovello y Yanina Nano Lembo que sabemos que esta acá, que está escondida, que no se muestra, que no habla, que no da la cara, y que desde que llegó, la única política en un país donde los pibes y las pibas se nos están cagando de hambre, es despedir a trabajadoras y trabajadores de nuestro organismo”, expresó Ingrid Manfred, Secretaria General de la organización en la sede del ministerio.

Respecto de la movilización de mañana, ATE lanzó un cese de tareas con retiros de los lugares de trabajo en ministerios y organismos nacionales, provinciales y municipales. “Este miércoles los estatales tenemos que expresarnos en la calle en todo el país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.