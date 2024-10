El sábado 5 de octubre a las 16 horas en el Parque de la Unidad Nacional de Merlo, provincia de Buenos Aires, se realizará la segunda Marcha del orgullo LGBTIQ+, un encuentro de celebración del orgullo, lucha y reivindicación de los DDHH.



"Vamos a concentrarnos y marchar alrededor del Parque de la Unidad Nacional, en contra de todas las violencias sistemáticas y estructurales que se reproducen desde la ignorancia, en contra de cómo se estigmatiza a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Nos parece importante, no abandonar nuestra lucha porque, como dijo Carlos Jauregui, el orgullo es una respuesta política", comenta Geraldine (Sher) Lescano, activista travesti, fundadora de la primera marcha y de la Comisión LGBTIQ+ de Merlo.

La convocatoria, abierta a toda la comunidad, invita a ocupar el espacio público para promover y visibilizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y se presenta también como un espacio de memoria y lucha por los DDHH. "Nuestra marcha no es solo una marcha del orgullo LGBTIQ+, es también una marcha por los DDHH. Travestis, trans, lesbianas, gays, también fuimos víctimas de desapariciones forzadas y torturas", agrega Sher.

"Estamos volviendo a los principios en donde se cuestionaba si merecemos tener derechos o no a la salud y al trabajo"

Durante la jornada habrá feria, diferentes performances, lectura de poesía y la participación de bandas y artistas como Invisibles, Alta gama cumbia, Diana, entre otros. Asimismo, se realizará la coronación del orgullo 2024 a unx referente históricx de Merlo.

"En esta marcha buscamos visibilizar que todos tenemos la misma igualdad, que no tenemos que escondernos de nadie ni de nada y que todos tenemos derechos a amar a otras personas y a nosotres mismos. No buscamos la aprobación de nadie, solo queremos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos en materia de educación, salud y trabajo. Buscamos que se escuchen nuestros reclamos en el ámbito político y que no haya discrminación", expresa Yandira Barrios, integrante de Libres del Sur Mumala.

La marcha se realizará a un mes de que el ministro de justicia, Mariano Cuneo Libarona, haya expresado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados que "la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología son inventos subjetivos" y en el marco de un gobierno nacional que se ocupa constantemente de legitimar y promover discursos de odio al tiempo que implementa recortes en políticas en materia de género.

"Tenemos un estado que cuestiona nuestra identidad de género, que se niega a llevar adelante políticas de intervención para achicar las desigualdades que sufre el colectivo LGBTIQ+. Estamos volviendo a los principios en donde se cuestionaba si merecemos tener derechos o no y se nos pone en el lugar de una minoría que no merece atención en salud, derecho al trabajo, entre otros. En este contexto, nuestras compañeras no llegan a fin de mes. Nos gobierna una persona que promueve los discursos de odio y aún así nos estamos organizando con distintos compañeros para llevar adelante la segunda marcha. Es una oportunidad de poder encontrarnos, acompañarnos y visibilizarnos", comenta, Camilo Paz, varon trans y militante LGBTIQ+.

En este sentido, Sher subraya, "vamos a salir igual a reclamar porque creemos que es una forma de expresión, de lucha y de resistencia frente a un contexto de fascismo negacionista y sobre todo de tanta violencia estructural y sistemática contra nuestra existencias, identidades y nuestras vidas. Hoy los travesticdios, los lesbicidios y muchos crímenes de odio se ven reflejados en cómo el gobierno nacional de alguna forma hace una gran militancia del odio y violencia hacia nuestras existencias. Nuestra respuesta será entonces salir a marchar".

Más información en: @marchadelorgullomerlo