El entrenador de Racing Gustavo Costas se mostró furioso con la prensa por los rumores de quiebre en el vestuario entre sus dirigidos y lanzó un fuerte exabrupto al señalar que "el que inventó eso es un reverendo hijo de puta".

Durante la rueda de prensa posterior al partido que Racing empató 1-1 con Platense, Costas mostró su enfado con los rumores que circularon en las últimas semanas. "No se pueden inventar esas pelotudeces. Hay un diario que no salimos nunca y fuimos tapa dos veces... inventan cosas. Si hay un problema lo digo tranquilamente, si ves el plantel que tengo, son más buenos", expresó el técnico.

"Decían que el vestuario estaba en llamas. Quisieron desestabilizarnos. Me dolió mucho", remarcó el entrenador cuya continuidad llegó a estar en peligro, pero una serie de buenos resultados, con el pase a semifinales de Copa Sudamericana, lo aferraron al cargo. En ese sentido, Costas aseguró que las versiones surgieron como algo personal contra su figura: "Querían que me vaya, si tengo que decir algo, lo digo, pero no pasó nada en el vestuario".

Costas recordó el cruce entre el arquero Gabriel Arias, que había dicho que al equipo le había faltado actitud en un partido y la respuesta de Roger Martínez, que publicó que todos los jugadores dejaban todo en la cancha. "Lo que dijo Arias se habló lo más bien. Roger lo llamó por teléfono. En los diarios te la ponen como ellos quieren. Esas cosas me embolan", sentenció el DT.