El 10 de octubre se conmemora el Día de la Danza en Argentina. La fecha se colocó en memoria de los nueve miembros del Ballet Estable del Teatro Colón que murieron viajando en avión hacia Trelew, al caer sobre el Río de La Plata ese día en 1971. A lo largo de todo el país, los organismos de la disciplina conmemoran este día con eventos culturales. La provincia no es una excepción. El Colectivo de Trabajadores de las Artes del Movimiento (TAM) eligió homenajear este mes con la realización de “Hacer Danza”, el festival abierto de danza independiente de la Zona Sur, que va por su sexta edición. Será el 19 y 20 de octubre.

Danza sureña

“Yo volví a trabajar al país por convicción, también por una cuestión afectiva y he decidido volver al conurbano, no quedarme en la Ciudad de Buenos Aires en donde hay más oferta cultural, más demanda cultural, más consumos culturales. Para mí es un trabajo de militancia y de fomento quedarme en la zona, dar clases acá. Desde el colectivo defendemos los derechos de los trabajadores de la danza y pensamos cómo acrecentar el nivel de profesionalismo artístico del sector, pero en la zona” afirma Gisela Dana, la presidenta del TAM, el colectivo integrado por artistas, intérpretes, creadores, docentes, estudiantes, productores, gestores e investigadores del conurbano suroeste que buscan potenciar y vislumbrar las fortalezas y problemáticas que atraviesan a los hacedores de la danza.

Para ella la danza es un lenguaje que brinda herramientas para vivir en equilibrio y salud. “En una coyuntura así, es una forma de trabajar que genera bienestar y también una pasión, un cauce” agrega. Es docente de danza contemporánea, coreógrafa, creadora e investigadora especializada en danza. Baila desde los ocho años, ha trabajado como bailarina en compañías oficiales del país y del exterior y vivió en Temperley casi toda su vida.

El festival será alojado en distintas sedes: Plaza Grigera (Lomas de Zamora), Puerta Abierta-casa de arte (Llavallol), Centro Cultural Dominga (Banfield), Jupapura (Lomas de Zamora), Teatro del municipio (Lomas de Zamora), Casa Parque (Ituzaingó), Cultural Pavlova (San Martín). Contará con espectáculos, proyecciones y clases de danza abiertas, para adultos y niños, incluyendo diferentes estilos como contemporáneo, urbano, oriental, afro y expresión corporal.

“El trabajo que hacemos tiene una mirada territorial. Nos interesa relevar todo lo que se está haciendo con la danza desde la cultura en el conurbano sur, porque es el lugar donde habitamos. Hay muchísimas personas que estudian y se dedican profesionalmente con un grado de excelencia a esto, pero hoy en día no tenemos ningún amparo que no sea irnos del país. Es preocupante que muchos grandes profesionales deban dejar la profesión, porque no hay oportunidades. No hay trabajo. Lo abandonan y termina convirtiéndose en un hobbie. Gente que ha estudiado y ha dedicado mucho tiempo de su vida en esto” relata Dana.

“El trabajo que hacemos tiene una mirada territorial" dicen.

Es por eso que desde el festival se proponen generar acciones que visibilicen el estado de precariedad en el que se encuentra la danza, que al día de hoy no cuenta con una Ley Nacional ni con un Instituto abocado a la materia. “El cine, el teatro tienen ley que los ampara, aunque ahora los quieren destruir. Nosotros también necesitamos una ley que genere apoyo financiero, recursos, espacios de trabajo para los grupos independientes. Hoy solo podemos acceder a través del Instituto del Teatro. Pero no es lo mismo. Si recibimos algún subsidio es para vestuarios, iluminación, pero no más que eso. Un grupo independiente de danza o una coreógrafa determinada necesita producir, y para producir necesitas un espacio de trabajo específico para la danza, no podés en cualquier lugar. Necesitamos espacio, recursos técnicos, infraestructura disponible” dice Dana.



Este año, gracias a la organización colectiva “Hacer danza” cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio de Lomas de Zamora, el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, habiend sido seleccionado en el programa Cocina de Festivales 2024 en el marco del Plan de Fortalecimiento a la Cultura Comunitaria. “Estamos atrás de una ordenanza de fomento a la danza. Una ordenanza municipal que regule de alguna manera y democratice el acceso a espacios para mostrar, para trabajar, para dar clase, con convocatorias abiertas” comenta Dana.

La agenda

A través de actividades de la mano de bailarines de renombre nacional e internacional, el festival espera demostrar cuanto valor existe en su disciplina. El sábado 19 de octubre en Jupapurá (Ramon Falcon 165, Lomas de Zamora) a las 13hs, Sofía Ripka brindará un laboratorio de danza contemporánea y creación escénica, abierto a la comunidad, con inscripción previa mediante mail. Ese mismo día, en la Plaza Grigera, a las 14:30hs, será la apertura del festival, seguido de una clase abierta de danzas afro a cargo de Luciana Petti. A las 16hs llegará “La hora de las infancias”, con intervenciones de elencos profesionales. A las 19hs tendrá lugar la función de solos y dúos con desmontaje de obras. La función será libre y gratuita.

El domingo 20 de octubre, en Teatro del municipio de Lomas de Zamora, a las 19hs se proyectará "Estudio sobre la presencia", una producción audiovisual resultante del taller de creación y montaje de teatro danza y vídeo. Además se podrán ver obras grupales seleccionadas por la convocatoria abierta del festival y se contará con la presencia de una compañía invitada.

En noviembre, la fiesta continuará. El sábado 9 de ese mes, en Casa Parque Audiovisual (Ituzaingó) tendrá lugar la función de solos y dúos con desmontaje de obras, al precio de entradas populares. El domingo 10, en el Cultural Pavlova, en Villa Ballester, habrá función de obras grupales seleccionadas por convocatoria abierta.Para enterarse de más detalles de la programación se puede ingresar a (@colectivotam.sur) en Instagram.

En TAM siguen buscando cómo pensar sus problemáticas en comunidad y trabajar en red. “La danza fue siempre un sector de mucha competencia, justamente porque hay pocos recursos. Nosotros buscamos derrotar esa idea y levantar la bandera de la colaboración. Crear acciones potentes que nos beneficien a todos” concluye Dana.