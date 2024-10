En el momento más necesario apareció en Arroyito el triunfo más inesperado. Central superó ayer al líder Vélez en un partido donde aprovechó oportunidades y nunca se dejó superar por el rival. Cuando el canaya tuvo que defender surgió la figura de Carlos Quintana. Y cuando el canaya se propuso atacar quien orientó al equipo fue Ignacio Malcorra. La visita jugó más de una hora con un hombre menos y un cabezazo de Agustín Sández para ampliar la ventaja llevó al equipo de Matías Lequi a un final con juego controlado, aunque el festejo se amplió con una muy buena definición de Kevin Ortiz para el tercero.

Central se propuso ser agresivo y mostró mayor despliegue en cancha para ejercer presión sobre el rival. Estas dos condiciones le dieron al equipo protagonismo en el partido sin necesariamente generar situaciones de gol. En los primeros minutos Vélez se vio sorprendido por el juego del canaya. Pero superados los diez minutos el puntero mostró cualidades colectivas para jugar con la pelota y el partido se jugó más cerca de Broun.

Vélez tiene en Romero a un delantero que preocupa al rival incluso cuando juega sin la pelota. En cambio Central no encuentra en Copetti la referencia goleadora que necesita. Con participación de Giaccone y apariciones de Coronel por derecha, Malcorra tomó la conducción ofensiva del canaya. Vélez no logró soltar su mejor fútbol y una mala salida desde el fondo le abrió el camino al gol al equipo de Matías Lequi. En un mal pase atrás, Malcorra le ganó la posición a Damián Fernández, el defensor lo tomó en el área y el árbitro además del penal decidió echar al jugador visitante. El diez canaya puso en ventaja al equipo con remate cruzado de derecha desde los doce pasos.

Vélez no se recompuso de la situación, Quinteros sacó a Pellegrini para sumar a Mammana a la defensa y Central jugó cómodo todo el primer tiempo. Para el complemento el equipo de Lequi volvió a imponer su juego de presión y mantuvo al rival en papel secundario.

Ortiz cerró la goleada de Central en una noche para el festejo

En el juego la paridad fue una constante. Central tenía buenas intervenciones si la pelota la tenía Malcorra. Vélez inquietó cada vez que entró en juego Romero y para disimular su hombre de menos el despliegue de García y Elías Gómez tuvo a los laterales con roles defensivos y ofensivos. Por eso el riesgo de que Vélez crezca en su juego estaba latente. Hasta que Sández ganó por arriba en un tiro de esquina y superó con Marchiori con cabezazo cruzado.

Vélez no se dio por vencido y conservó el ritmo de su juego. Pero Central no mostró debilidades y el triunfo siempre pareció asegurado. Más aún cuando Ortiz definió con pie abierto al primer palo al recibir pase de Duarte para marcar el tercero. Vélez fue superado como no lo había ocurrido nunca en la presente temporada.

3 Central

Broun 6

Coronel 6

Mallo 6

Quintana 8

Sández 6

Ibarra 6

Ortiz 7

Lovera 5

Malcorra 8

Giaccone 6

Copetti 5

DT: Matías Lequi

0 Vélez

Marchiori 5

García 6

D. Fernández -

V. Gómez 5

E. Gómez 5

Elías 5

Bouzat 6

Pizzini 6

Aquino 5

Pellegrini -

Romero 6

DT: Gustavo Quinteros

Goles: PT: 28m Malcorra (C). ST: 30m Sández (C) y 39m Ortiz (C).

Cambios: 32m Mammana por Pellegrini (V). ST: 13m Ruben por Copetti (C), Gómez y Duarte por Giaccone y Lovera (C), 23m Ordóñez, Piñeiro y Thiago Fernández por Pizzini, Aquino y Bouzat (V), 38m Montoro por Romero (V), 42m Damián Martínez y Beltrán por Coronel y Ortiz (C)

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Central

Expulsado: PT: 24m Damián Fernández (V).