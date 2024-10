La segunda Marcha Federal Universitaria convocó a miles y miles de personas en todo el país, que se movilizaron en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" de la ley de Financiamiento Universitario. Como toda movilización masiva, hubo distintas "perlitas" y eventos variopintos, que dieron la nota del color al día: desde carteles creativos hasta una reaparición -no tan- sorpresiva y una postal cordobesa que el Gobierno prefiere omitir.

Fanático, el último hit de Lali Espóisito no solo estuvo en algunas pancartas, con frases alusivas, sino que también musicalizó el fin de la marcha. Mientras la gente se desconcentraba de la Plaza Congreso, la canción sonaba de fondo por los altos parlantes.

La letra y su correspondiente videoclip parecen ser elocuentes: allí la artista retrata la historia de aquel fanático que, por no poder hacer lo mismo que su idolatrada, comienza a odiarla. La canción tuvo origen poco después de los ataques virtuales -con la venia del Presidente- que se dirigieron contra Lali. Ella, en tanto, siguió los consejos de Rodolfo "Fito" Páez. "Cuando me ocurrió todo esto, Rodolfo me mandó un mensaje y me pone 'Necesito hablar con vos'. Me llama y me dice algo muy de alguien que lo ha vivido y me dice: 'Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a pelear a otro lado, perdés'".

Viendo la repercusión de la marcha, parece ser que Lali ya ganó

Recibimientos

Otro hecho llamativo durante la tarde de este miércoles fueron algunas reapariciones de dirigentes políticos. Sergio Massa marchó junto al Frente Renovador, en lo que fue su segunda reaparición en público tras las elecciones. ¿La primera? En abril, cuando también se reclamó por los recortes presupuestarios a las universidades.

Del lado de los aliados al Gobierno también hubo algunos que marcaron su diferencia en cuanto a la Ley de Financimiento Universitario. Con claridad se mostró Horacio Rodríguez Larreta, quien posterior a fundar el Movimiento al Desarrollo parece haber dejado el estirpe del PRO de acompañar y festejar todo lo que dice o hace Javier Milei. No fueron solo tuits -Larreta ya había criticado al gobierno, por caso, con el veto a los jubilados- sino que también caminó por las calles aledañas al Congreso. Al irse sufrió un baldazo de uno de los que también pidió por una universidad pública, gratuita y de calidad.

Tetaz también sufrió el repudio popular, pero ensayó una salida al paso. Porque al ser consultado por los distintos partidos que apoyaron la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado de la UCR celebró que, pese a las diferencias ideológicas, la defensa del nivel superior de educación era algo consensuado. Toda esa declaración mientras era insultado por algunos transeúntes.

"Hasta me putean, pensamos distinto pero queremos la educación pública", dijo.



Córdoba

La marcha universitaria tuvo un rasgo característico: fue, antes que todo, algo federal. Los docentes y alumnos marcharon por las calles céntricas de la mayoría de las capitales proviciales, más algunas urbes que cuentan con universidades.

En ese sentido, Córdba no fue la exepción. Eso sí, quizás lo que no esperó el Gobierno fue que en La Docta, donde tuvo más del 70% de los votos en el balotaje- haya miles y miles que exigieron que se rechace el veto presidencial.

La concentración en Córdoba inició al mediodía en el Monumento de la Reforma y culminó a las 14.30 en Plaza Vélez Sarsfield. Al finalizar, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) estimaron que la movilización reunió a 110 mil personas.

Un número que superó a las cifras de la marcha anterior, cuando la Universidad calculó la participación en un mínimo de 75 mil. En la antesala de la movilización del miércoles, referentes universitarios confiaron que la marcha de hoy iba a ser más grande que la última.

"Creemos que esta marcha va a ser más grande que la de abril. Hay una conciencia mayor del riesgo que sufre la universidad. En Córdoba la universidad es una cuestión identitaria y hay sensación creciente del peligro y que si no la defendemos corre serio riesgo de existir como tal. Creo que la sociedad acompaña el reclamo y hemos unido a todos los sectores. Los estudiantes que sufren las consecuencias del paro también acompañarán una marcha contra un gobierno que parece tener una ceguera ideológica", declaró Javier Blanco, secretario general de Adiuc.