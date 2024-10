La provincia de Córdoba no descansa ante la catástrofe que generan los incendios forestales desde hace dos semanas. Según alertó el Gobierno en sus redes, este jueves continúa activo el foco en la Quebrada de la Mermela, en cercanías del Cerro Chancaní, aunque con menor intensidad. Asimismo, señaló que "se mantienen las guardias de cenizas en Calamuchita y Punilla".

Para la jornada de este jueves, trabajan en la lucha contra las llamas "más de 150 efectivos, entre bomberos voluntarios, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) cordobés, y brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, dos aviones hidrantes y dos helicópteros, entre otros recursos", informaron las autoridades provinciales.



Por su parte, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, aseguró a Cadena 3: "Todavía estamos con riesgo extremo para el desarrollo de incendios forestales".



Durante la noche del miércoles, el Ministerio de Seguridad cordobés precisó que el fuego cesó en Punilla, gracias al rápido control de los bomberos ante los reinicios reportados. Por otra parte, indicaron que "el foco ígneo de Villa Berna (Calamuchita) está en guardia de cenizas".

Índice de Peligro de Incendios para hoy, elaborado por el Observatorio Hidrometeorológico (Imagen: Gobierno Córdoba)

Asimismo, desde la gestión de Martín Llaryora señalaron que sigue el corte total de la ruta 28 "en proximidades a los túneles de Taninga, en el paraje Los Potreros y El Cadillo".



En Chancaní, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica máximas de 27 grados con una humedad baja del 30 por ciento y vientos soplando del Oeste a 5 kilómetros por hora. En ese sentido, el organismo nacional emitió un alerta amarilla por vientos fuertes.

Declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional

Este martes se realizó una sesión especial en el Congreso de Córdoba. Tras su debate y aprobación en el Senado --el bloque de La Libertad Avanza fue el único disidente--, la Cámara de Diputados cordobesa aprobó el proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia, por 218 votos a favor y ninguno en contra. Esta vez, LLA decidió acompañar.

El proyecto señala que frente a esta aprobación, la Nación deberá, de manera obligatoria, destinar fondos para atender la situación.



Acciones para la Restauración Ambiental posfuego

A raíz de la catástrofe ambiental y habitacional por los focos ígneos, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a cargo de Victoria Flores, presentó una serie de medidas que apuntan a la restauración ecológica de los ecosistemas afectados por los incendios recientes.

El documento toma como referencia el protocolo elaborado por la Red REA – Nodo Centro, y entre sus ejes principales, incluye acciones que se deben evitar en el corto plazo, y aquellas estrategias que se proponen implementar para el mediano y largo plazo.

A través de esta iniciativa, la cartera ambiental apunta a aunar esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la estructura y el funcionamiento natural de los espacios que fueron dañados o destruidos por el fuego.

Dentro del corto plazo, hay una serie de intervenciones que están contraindicadas, con el principal motivo de permitir la cicatrización natural de las áreas: no ingresar caminando en grupos numerosos, ni con vehículos como todoterrenos, motos y bicicletas; no introducir ganado, ni remover restos de animales o árboles muertos.

Por otro lado, no se recomienda reforestar las áreas quemadas inmediatamente después de haber ocurrido un incendio.

El informe establece estrategias que sí se aconsejan para contribuir a la recuperación natural de la vegetación nativa, como cortar las plantas exóticas invasoras.



En esta línea, se sugiere planificar plantaciones de nativas en las regiones domésticas, ya que si bien no se actúa directamente en las zonas quemadas, es una manera de aportar a la recuperación de la flora autóctona en el entorno cercano.

Recién en el mediano y largo plazo (después de los 10 años) se recomienda implementar acciones de conservación y restauración concretas, mediante la plantación de especies autóctonas, que deben ser nativas de la ecorregión donde se va a plantar, para conservar la identidad y la genética regional. Para esto, se tomará como referencia el ecosistema nativo más próximo del sitio quemado.

El documento también pone énfasis en la implementación de campañas de educación ambiental que generen instancias de intercambios de saberes y permitan brindar herramientas para involucrar a todos los actores sociales.

Con respecto al cuidado de la fauna, el documento del Gobierno cordobés indica no molestar a los animales que se acercan a áreas urbanas y periurbanas luego de incendios, no atraparlos, ni dejarles comida. Lo que sí es recomendado es dejarles agua, teniendo la precaución de que las mascotas no puedan acceder a ese bebedero. También sugiere intentar mantener a las mascotas dentro del hogar para que no ataquen a la fauna silvestre.



En caso de encontrar animales dañados por los incendios, estarán disponibles diferentes canales de comunicación con la Policía Ambiental: 0351 – 4420924 (llamadas) o por WhatsApp 351-3108709 (lunes a viernes de 8 a 20 h y sábado-domingo de 11 a 17 h). También podés dar aviso a la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia al 0351- 4344163 (llamada).