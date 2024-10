Especialistas de la salud recomendaron a la población vacunarse contra el covid luego de que se registrara durante la tercera semana de septiembre un total de 300 contagios y una muerte por esta enfermedad respiratoria.



Si bien los datos de la semana siguiente, la última de septiembre, todavía no fueron confirmados, el investigador Braian Fernández reveló que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) muestra 456 casos y 6 fallecimientos.



En medio de esta escalada, por la 750 el médico clínico Luis Cámera afirmó que el covid “vino para quedarse”, y que lo que fue ocurriendo es que el virus fue mutando y afectando con nuevas cepas a la población ya inmunizada.

“Durante todo el año fue haciendo pequeños brotes que no corresponden al clima. Pero el virus vino para quedarse. Todos nosotros aconsejamos una vacunación al año porque la inmunidad desciende”, afirmó.

Y añadió sobre este punto: “La vacuna desarrollada en Argentina es muy buena. Demuestra una respuesta superior. Nos tenemos que vacunar todos los años. No podemos darle ventaja a los virus, porque puede afectar al cerebro, pude generar covid prolongado”.

“A nivel personal me provocó alguna pequeña cosa en la memoria. Y eso de lo que más se está hablando. Someterse a infectarse no es lo mismo que tener una gripe que no deja secuelas”, especificó.