Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se mostraron expectantes por el tratamiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario y le "recomendaron" al presidente Javier Milei que tenga trato con profesionales de la universidad pública.



"El pueblo demostró, organizado, pacífico y alegre, que la represión no entra y al pueblo unido de esta manera no se lo puede parar", señaló el secretario adjunto de FATUN, Jorge Anró, al analizar lo que dejó la segunda marcha universitaria de este miércoles pasado frente al Congreso.

"Hay una gran expectativa por el tratamiento (de la ley) en el Congreso. Realmente confiamos en que los senadores y diputados den respuesta al pueblo que los votó y que se manifestó", agregó el dirigente sindical, en diálogo con la 750.

Consultado por el intento de desprestigio a las universidades públicas por parte del Gobierno nacional, Anró sostuvo: "Ellos dicen que la universidad pública no se audita, que hay negociados dentro. Si hubiera negociados, se hace con la plata del funcionamiento, no con el pago de sueldos. Después de la marcha del 23 de abril le dieron a la plata de funcionamiento un 270% de actualización con respecto a la inflación del año pasado. Lo que no están dando es el 90% que falta de sueldos. Todos los meses están auditando porque el salario los paga el propio Gobierno. O sea, la plata para lo que ellos dicen que se hacen negociados se la dieron, y para lo otro no".



Por último, el secretario adjunto de FATUN le envió un mensaje al presidente: "Vemos todos los días en la televisión que Milei es agresivo, violento, una persona que no puede controlar su propio ser. Por eso le digo que la universidad pública lo puede ayudar, porque tenemos grandes profesionales que lo pueden tratar y puede modificar esta conducta tan extraña. Que piense en la universidad pública porque le puede dar una mano".