La edición 2025 del Quilmes Rock se las trae. A los ya mega artistas y bandas confirmadas, se sumaron otros de renombre, como No te va gustar, El Kuelgue y Conociendo a Rusia, en un line up que no para de crecer. Nadie quiere quedarse afuera del festival que ya promete ser histórico.



La lista de los nuevos confirmados se completa con Rata Blanca, La Beriso, Cruzando el Charco, Animal, Boom boom kid, Horcas, y Silvestre y la naranja. Sin embargo, desde la organización, informaron que no se termina allí, puesto que "se espera aún la confirmación de más nombres de peso".

Hace unos días, se realizó el lanzamiento oficial de la edición número doce del festival y se anunció la presencia de grandes artistas, entre los que se destacan Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Él Mató a un Policía Motorizado, Dillom, y Miranda!.

El festiva será el 5, 6 y 12 de abril. Todavía se aguarda la expectativa si también contará con el esperado regreso de Los Piojos.

Con una mezcla de artistas históricos y nuevas promesas, el Quilmes Rock 2025 se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año. Las entradas pueden adquirirse a través de EnigmaTickets.com.