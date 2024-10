Newell’s no pagó la segunda cuota del pase del defensor colombiano Carlos Ordóñez y ya perdió la primera instancia judicial con Envigado de Colombia, el club afectado en la operación. Los leprosos fueron intimados por FIFA a abonar en 45 días la cifra de 599.832 doláres a la entidad colombiana. De no hacerlo estará inhibido en el próximo mercado de pases para contratar refuerzos. La irresponsabilidad de traer jugadores sin poder hacer frente a los compromisos económicos asumidos lo obliga, además, a pagar una multa de 20 mil dólares a FIFA. La dirigencia está acorralada por la falta de fondos y decidió apelar para extender los plazos de pago. La contratación de Ordóñez sin dudas es un escándalo de la dirigencia de Ignacio Astore. Dado que el jugador fue contratado por más de un millón de dólares y no solo no jugó en Primera sino que ni siquiera mostró condiciones para hacerlo en reserva. En la instancia judicial el club presentó como argumento a su falta de pago la "devaluación del gobierno de Milei y la inflación".