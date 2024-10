La senadora de la Provincia de Buenos Aires Teresa García, una de las dirigentas que aboga por la presidencia de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista, se refirió al "operativo clamor" y aseguró que la exmandataria "es la única que puede ordenar al peronismo".

"Hace un tiempo que uno ve, tal cual como lo ha dicho ella en su documento, que el peronismo se ha desviado y se ha desordenado. No puede haber ni un solo dirigente que niegue esto porque es la realidad. Las derrotas siempre hacen crugir, desordenan, y en algunos casos desvían", comenzó García, en diálogo con la 750.



Para la senadora bonaerense y actual interventora del PJ en Corrientes, el desorden en el Partido Justicialista es un problema a lo largo y ancho del país. Esta situación de fragmentación, que la propia Cristina Fernández de Kirchner explicó en varias oportunidades, es visto por algunos dirigentes como la razón por la que Javier Milei terminó como presidente de la Argentina.

"Hace falta un orden y hace falta saber para dónde hay que ir, poder verbalizarlo para que la gente comprenda: lo que hay que recuperar es la credibilidad de la gente, que la perdió en la política, pero no solamente en el peronismo", analizó García, y consideró que, además de la crisis económica, hay una crisis institucional "de muchísima gravedad", materializada tanto en el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario como en "el capricho de no aumentarles 16 mil pesos a los jubilados" y en los legisladores que "levantan la mano en contra de la gente que los votó".



El sentir de los dirigentes que patrocinan la postulación de la expresidenta no se limita al próximo año electoral, sino que esperan que Cristina Kirchner conduzca el proceso de reordenamiento del peronismo. "No hay mucho tiempo para perder y discutir la baldosa en la que cada uno se para, o para discutir candidaturas o lapiceras. Eso es una mala discusión frente a la situación que estamos pasando", agregó.

Para García, la diferenciación entre peronistas y kirchneristas sólo le sirvió a los sectores de poder. "En realidad nosotros somos peronistas", aclaró la senadora bonaerense. "Cristina lo ha dicho infinidad de veces. Néstor decía: 'Nos bajan el precio diciéndonos kirchneristas'", recordó. "Por supuesto que es más cómodo para los sectores de poder el acuerdo con estos peronistas difusos que levantan la mano en contra de la voluntad de la gente", agregó.

En esa línea, insistió, Cristina Kirchner fue siempre la depositaria de los insultos y las reacciones más exacerbadas en la historia reciente de la política argentina. "Hasta que llegó una pistola en la cabeza, con una jueza que directamente se negó a investigar", señaló García.

Ejemplo de esta situación fue también el título de "un matutino" que este viernes anticipó nuevamente una condena a la expresidenta. "Vuelve a ser lo mismo que el año pasado: 'La bala que no salió, el fallo que sí saldrá'", evocó García, antes de apuntar contra los medios de comunicación que ponen hasta "la pelea de una unidad básica en Salliqueló" en cadena nacional. "Esa es nuestra condena histórica", resumió la dirigenta en el programa de Gustavo Campana.

Por último, la legisladora consideró que la búsqueda de la justicia social es lo que "más joroba hoy" a la derecha argentina, entre las distintas históricas proclamas del peronismo.



"Está tan ausente el Estado. Lo digo por experiencia personal. Cuando uno tiene una enfermedad oncológica y le sacan la medicación al paciente, el cáncer no espera, no puede esperar. Y esto ha sucedido en manos de este Gobierno. Si hay algo más salvaje que a alguien que sabe que quizás su final no sea el mejor, encima se le saca la medicación... Eso ha sido este Gobierno", planteó García.

Y concluyó: "Cuando no hay principios y no hay valores no existe nada, las sociedades se transforman y avanzan, justamente, porque tienen fe, esperanza, buenos y malos dirigentes. Nadie dice que en el peronismo seamos todos buenos".