Mientras enfrenta juicio por el crimen de una joven cometido en 2021, Alan Funes sumó una imputación como instigador de la quema de una veintena de vehículos, entre el 27 de abril y el 12 de mayo pasado, amenazas e instigación pública. En la misma audiencia fue acusada su hermana, de 19 años, como partícipe primaria de esos hechos, por ser quien transmitía sus órdenes, y quedó en prisión preventiva. También se imputó a una joven de 20 años por encubrimiento, que recuperó la libertad con restricciones. Se trata de una investigación en la que ya fueron imputadas la pareja de Funes y otras dos personas. Los hechos estuvieron motivados, según la investigación, en restricciones carcelarias.

Preso en el penal de Marcos Paz, Funes fue acusado por un nuevo hecho de autoría intelectual. El fiscal Pablo Socca le atribuyó "haber organizado, junto a su hermana Solange y su pareja Leila Schmitt (ya imputada) una sucesión de hechos a lo largo de toda la ciudad", en relación a "incendios de vehículos en la vía pública, amenazas e intimidaciones contra autoridades nacionales y provinciales", que comenzaron el 27 de abril y continuaron los días 3 y 12 de mayo, en horas de la madrugada. La imputación señala que "ordenó estos atentados a través de Solange, quien a su vez transmitió las directivas a Leila que, acompañada de otras personas, ejecutó y cumplimentó los ilícitos encomendados".

Sobre la motivación, la imputación indica que "en todos los hechos, los autores arrojaron y dejaron notas escritas de puño y letra con referencias a situaciones carcelarias de los presos de diferentes establecimientos provinciales y federales, y amenazas de muerte, (a funcionarios públicos y a civiles) si no cesaban las restricciones impuestas relativas al régimen de comunicación y de visitas".

El primer hecho fue el 27 de abril, cuando Leila S., junto a Luciano C., Yamila A. y personas no identificadas ocasionaron el incendio de 12 vehículos, entre las 2 y las 4 AM. El viernes siguiente, Leila S. y Yamila A., con otras personas no identificadas, hicieron lo propio con otros 5 vehículos, entre las 1 y las 2 de la madrugada. El domingo 12 de mayo, Leila S., Luciano C., Yamila A., con otros, ocasionaron el incendio de 4 autos, entre las 3 y las 5 AM, según la acusación.

Fiscalía indicó que tres días antes de los hechos se comenzó a aplicar en cárceles federales el protocolo de comunicaciones telefónicas para personas privadas de la libertad de "alto riesgo". Antes de eso, Funes tenía unas mil llamadas a su hermana y 360 a su pareja, desde el teléfono del SUM del pabellón. En los días previos al primer suceso, se registraron tres llamadas con su hermana y una visita de esta al penal.

Alan tiene 26 años, está detenido desde 2018 y cuenta con condenas a 35 años por homicidio y asociación ilícita; y a 9 años por narcotráfico. Actualmente, enfrenta un pedido de prisión perpetua por el crimen de Mariel Lezcano. En tanto, su hermana fue acusada de haber sido parte en un hecho de las mismas características -incendio de auto-, en octubre de 2021, cuando todavía era menor de edad.