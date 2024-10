Sin otro objetivo que volver a ganar, el Newell’s de Ricardo Lunari recibe esta tarde a Lanús. Para el rojinegro los tres puntos son relevantes para escapar del fondo de la tabla aunque hoy no tendrá en cancha a Ever Banega ni Rodrigo Fernández Cedrés. El granate suma siete partidos sin victorias en Liga Profesional, aunque es semifinalista de la Copa Sudamericana.

Lunari logró rescatar la ilusión en el hincha de Newell’s por ver a un equipo mejor armado, incluso a pesar del frustrante empate con Deportivo Riestra de la última fecha. Pero de igual modo el técnico interino de la Lepra está exigido a orientar esta tarde al equipo a la victoria, aunque habrá dos ausencias de peso, como Banega y Cedrés, ambos por lesión.

Lunari estaba dispuesto a incluir al chico Valentino Acuña en el equipo pero con la bajas de los dos jugadores experimentados en el mediocampo es más probable que se incline hoy por reemplazos con jugadores de más trayectoria dado que en el mediocampo ya hay lugar para los juveniles Mateo Silvetti y Tomás Pérez. Así, Gabriel Carabajal tiene más chances que Acuña para ingresar al once titular y Juan Méndez saca ventaja sobre Pablo Altamirano. Lunari no confirmó el equipo ayer luego de la práctica vespertina y lo hará hoy luego del ensayo físico de la mañana. Aunque no hay dudas que en el ataque el entrenador leproso mantendrá a Juan Manel García y Juan Ramírez como delanteros.

Lanús clasificó a semifinales de Copa Sudamericana pero en Liga Profesional hace siete partidos que no gana y tiene solo 20 puntos, apenas tres más que Newell’s. Y en la pelea por acceder el año que viene a Copa Sudamericana el equipo de Zielinski está a solo un punto de meterse en una de las plazas internacionales mientras que el de Lunari debe remontar seis unidades de distancia y por eso es imprescindible que hoy la Lepra se imponga para conservar la chances de colarse en la disputa.

El granate presentará el equipo principal dado que las semifinales de la Sudamericana ante Cruzeiro de Brasil las disputará dentro de 20 días. Se recuperó Marcelino Moreno de una dolencia muscular y será titular en el Coloso.

Newell’s: Macagno; Méndez, Velázquez, Salcedo, Martino; Silvetti, Carabajal o Acuña, Juan Méndez o Altamirano, Pérez; García, Ramírez. DT: Ricardo Lunari.

Lanús: Losada; Cáceres, Izquierdoz, Nery Domínguez, Soler; Pérez, Boggio, Salvio, Moreno; Correra, Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso Marcelo Bielsa