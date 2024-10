Un incendio se desató en el tercer piso de la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en el barrio porteño de Palermo. Dos dotaciones de bomberos acudieron a apagar las llamas y solo una policía debió ser atendida por el SAME.

"Fue un incendio que tomó oficinas con gran cantidad de fuego y humo y, por suerte, no había gente. Estallaron vidrios que cayeron hacia afuera. Activamos el sistema integral de seguridad con Bomberos y Policía de la Ciudad. Enviamos una unidad de triaje, tres ambulancias y una de oxigenación. El incendio está bajo control y no corre peligro. Llevemos tranquilidad", informó el titular de SAME, Alberto Crescenti.

El fuego se habría iniciado alrededor de las 17.40 hs en el tercer piso del edificio de avenida del Libertador 1850 debido a las altas temperaturas del lugar. Esto provocó que los vidrios estallaran y cayeran a la calle.

En la planta baja del edificio funciona la estación de servicio YPF, por lo que se cortó el acceso a la zona y la circulación por las calles aledañas.