Fernando Gago desmitió las versiones que indican que será el nuevo entrenador de Boca al asegurar que nadie se contactó con él para ofrecerle el cargo. El descargo del técnico llegó a través de un entrevista que brindó un rato antes del clásico que las Chivas perdieron 3-2 ante Atlas luego de ir 3-0 en el inicio del segundo tiempo.

"La verdad que lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado ni gente cercana a mi ni, de mi entorno ni de nada. No sé de dónde salen estas informaciones”, indicó Gago en diálogo con la cadena Telemundo.



“No me contactó nadie", insistió el exvolante central. "No sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad que no ha pasado. Lo vuelvo a repetir, con mi gente o mi entorno nadie se comunicó nada”, remarcó el entrenador, que igualmente no quiso garantizar su continuidad en Chivas.

“Todo puede pasar en el fútbol, esto está muy claro. El hoy, yo siempre digo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo con el club y las cosas son muy claras. No sé porqué se instaló este rumor”, declaró Gago, que remarcó que las versiones sobre su partida no cambiaron su manera de trabajar de cara el clásico tapatío. "Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo, una semana normal. Una semana previa a un clásico que todos quieren jugar, todos entrenan un poquito más para poder ganarse el lugar”, afirmó el DT, quien recibiría una oferta de renovación de la dirigencia de Chivas en los próximos días.