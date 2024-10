No existe constancia de que Freud y Orwell se hayan leído mutuamente. No obstante, un equipo de profesores dirigidos por Briana Bernstein se han aventurado a establecer una posible relación teórica entre ambos. El libro 1984 es una obra inconcebible si tenemos en cuenta que fue escrito casi medio siglo antes de Internet --1948-- y es una anticipación de la tecnología más actual.

Una lectura superficial haría pensar que 1984 es tan solo un alegato anticomunista. Pero Orwell quiso dejar constancia de que un nuevo paradigma se impondría. “Nunca jamás serás capaz de sentir un sentimiento humano corriente. Todo estará muerto en tu interior. Nunca volverás a sentir el amor, la amistad, la dicha de vivir, o reír a carcajadas, o el coraje, o la curiosidad, o la integridad. Estarás vacío por dentro”.

La civilización ofrece protección a los individuos, quienes a cambio deben acatar la voluntad de un poder que restringe la fuerza de las pulsiones, entre las cuales la sexual postulada por Freud juega un papel decisivo. En su obra El malestar en la cultura, Freud sostenía que la civilización se constituye a partir de la renuncia a las pulsiones, lo cual suponía un estado altamente patógeno para el individuo, al restringirle la satisfacción. Tanto en 1984 como en la concepción freudiana, el sufrimiento psíquico es equivalente.

En 1984 el proceso de deshumanización llega a extremos comparables con los que afirma Freud. La represión, inevitable en toda organización colectiva, se cobra el precio de los síntomas. En el libro de Orwell el poder aplasta la felicidad humana. Las pulsiones son consideradas anormales y el Partido se encarga de que cada individuo interiorice que está sometido a un universo concentracionario. Los individuos leen en las telepantallas que están siendo observados. La absolutización de la telepantalla permeando la vida humana es una asombrosa anticipación del mundo contemporáneo, literalmente devorado por la compulsiva satisfacción de móvil.

El Partido prohíbe toda forma de satisfacción, de vida sexual y de libre expresión. Es claro ver en ello la crueldad del superyo, de la que resulta imposible escapar. Freud mismo había reconocido que el superyo, lejos de constituir una instancia prohibidora capaz de refrenar los comportamientos que atentan contra la vida comunitaria, se vuelve contra los sujetos, empujándolos hacia su propio mal.

En cada una de las telepantallas el Partido hace saber que “El Gran Hermano te está mirando”. La mirada como objeto que se impone hasta la más horrenda obscenidad juega el mismo papel que Freud reconoce en El malestar en la cultura. Orwell traza un mundo donde el más mínimo gesto que denote un desacuerdo, se paga con la eliminación física. Vale la pena citar a Peter Gay en su libro “Orwell, Freud y 1984”: “La más mínima cosa podía acabar con uno. Un tic nervioso, una mirada inconsciente de angustia, el hábito de murmurar, todo aquello que sugiriese anormalidad. La ubicuidad de las telepantallas amenaza con invadir el interior mismo del ser”.

George Orwell se refugió en la isla de Jura ya viudo --en 1946-- con su hijo de dos años y una niñera. Era un remoto lugar de las islas Hébridas Interiores del Archipiélago en Escocia. Justo diez años antes había llegado a España para alistarse en el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) de orientación trotskista y combatir contra el franquismo en las sierras de Huesca. En Jura escribió su obra maestra 1984. Ya había conquistado la fama con su libro Rebelión en la granja, una sátira inigualable sobre el comunismo, pero que no se conforma con eso: pretende mostrar cómo el comunismo fue una radiografía espeluznante que alcanzaba los rincones más profundos de la condición humana.

En Jura alquiló una casa y estableció su morada. No le asustaba la soledad. Por el contrario, llevaba años soñando con escapar a un sitio así. En su refugio estaba tan alejado de todo, que las indicaciones que debía dar a quienes deseaban visitarlo eran inverosímiles y ocupaban largos párrafos en las cartas que enviaba: avión, trenes, taxis, ferry, otro ferry y un buen número de millas a pie por un sendero comarcal que en algunos tramos se volvía intransitable. Quien lograba llegar a la casa de Orwell era celebrado como un “espíritu aventurero”.

Estaba obsesionado con la catástrofe de Hiroshima. Sostenía la convicción de que la guerra continuaría 10 o 20 años más y que Inglaterra sería borrada del mapa. Pensaba que en esa isla podría llevar una vida alejada del peligro nuclear. "La única esperanza es tener un hogar con unos pocos animales, en algún lugar que careciese de interés para una bomba".

A pesar de que por aquel entonces no se conocían muy bien los alcances y efectos de las armas nucleares, sorprende su convencimiento de que es posible huir. Al mismo tiempo, los pensamientos reflejados en sus diarios dan cuenta de que ya vislumbraba un mundo distinto, inédito: el de la globalización, aquel del que es imposible escapar.

Orwell encarnó al héroe abrumado por el dolor de su viudez y la consagración de su fama, que le resultaba una molestia. Sus temores eran la continuación del pánico que le había producido la conferencia de Teherán, donde Roosevelt, Churchill y Stalin se repartieron el mundo. Orwell no daba crédito a la reacción de gran parte del mundo, que celebraba el acontecimiento como el triunfo del bien sobre el monstruo del Tercer Reich. Indudablemente la alianza de esas tres potencias fue determinante en la derrota de la bestia hitleriana. Pero Orwell veía más allá que lo inmediato. Poseía el don de proyectarse al futuro, de anticipar lo que nadie era capaz de intuir.

Como correlato de su sufrimiento, la culminación de 1984 coincidió con el final de sus días. Antes tuvo el coraje idealista de convertir sus 16 acres en la isla, en un adelanto de lo que habría de ser la ecología: un consumo a escala humana, una dieta de pescado, langosta, conejos, leche fresca y huevos. Quería vivir así hasta el final de sus días, criar a su hijo disfrutando de una existencia en la que él no fuese una pieza de la maquinaria capitalista.

Rebelión en la granja fue una denuncia que entrevió, como en una película de ciencia ficción, los horrores, la deshumanización y la cosificación del sistema capitalista. Pero 1984 fue algo que lo excedió: se anticipó a más de lo soportable. No hay absolutamente nada en ese libro que no se haya cumplido o que no fuese a acontecer. Haber sido consciente del futuro que ya era el presente, tuvo que ser una experiencia traumática para él.

En mayo de 1947 tenía preparado un tercio del manuscrito de 1984 y en noviembre lo había completado. Tendría que haber contratado a un ayudante para que lo pasase en limpio pero no lo hizo, aunque ya estaba diagnosticado de tuberculosis. Eso tenía cura, pero Orwell estaba empeñado en mostrarse autónomo y realizó el esfuerzo sobrehumano de descuidar su salud para rehacer su manuscrito. Pagaba también el precio de su obstinado aislamiento, puesto que ningún mecanógrafo se habría prestado a llegar hasta Jura y hacer el trabajo sin una suculenta recompensa.

¿Su conciencia del totalitarismo y de la hiperconcentración del poder no es acaso lo que hoy prevalece y se extiende por la faz del planeta?

La vida ya obra de Orwell están fundidas una con otra. Su legado fue el mensaje de convertir la soledad en el modo de combatir el mal. No es muy seguro que esa sea la salida. Pero él creyó en eso y fue consecuente con sus ideales hasta el final.