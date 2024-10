Faltan 38 días para que empiece el reinado del Anticristo. Casualmente Kristen Bouchard, quien integra una fuerza católica que combate fuerzas demoníacas, espera un hijo para esa misma jornada. ¿Cuál será la reacción de la psicóloga ante la noticia? Una carcajada que retumba en las puertas del infierno. En esos tensores orbita Evil, cuya cuarta y última temporada podrá verse desde mañana por Universal+. Esta estimulante creación de Robert y Michelle King (The Good Wife) que ha revitalizado el género de horror televisivo con una fórmula que le ha valido hasta las loas de Stephen King. Mejor dicho, el propio maestro del terror pidió por la continuación de la ficción que terminará con estos catorce episodios.

¿Qué es lo especialmente singular de Evil? Primero su revisión desvergonzada de lo que plantea el título a partir de un grupo de investigadores paranormales de la archidiócesis de Nueva York. Trio tan heterogéneo como la bíblica lucha entre el bien y lo maligno que aquí se descuece entre espectros, posesiones, súcubos, lobizones o bebés demoníacos. Está el flamante sacerdote David Acosta (Mike Colter), el hombre que “elige creer” en lo metafísico. El científico Ben Shakir (Aasif Mandvi), por su parte, es el que busca la razón donde ya no existe. Sin embargo, y especialmente en este último tramo, quien se roba la atención es Kristen Bouchard (Katja Herbers). La forense, mamá de cuatro hijas, con un esposo al que le han lavado el cerebro, y una progenitora satanista, a la que ya no le preocupa tanto si lo que vive es real o incomprensible. Es decir, ahora debe lidiar con que un embrión que le habían robado de una clínica de fertilidad podría ser el próximo Belcebú. “No fue tan difícil ponerme en sus zapatos, ella vive en mí por lo que no la veo como una entidad diferente. Sólo tuve que ponerle mi corazón a Kristen. Pero todo parte de los guiones increíbles que escribieron Robert y Michelle King”, le dice a Página/12 la actriz que protagoniza la ficción.

“¿Nunca te preguntaste por qué en La profecía no mostraban los primeros años? Porque ahí está el verdadero horror”, lanza su personaje en uno de sus duelos dialécticos con Leland Townsend (Michael Emerson). Quien le diera vida a Benjamin Linus en Lost aquí patenta un antagonista demencial. “Creo que Leland está enamorado de Kristen. Está completamente obsesionado. Con Michael Emerson jugamos a que hubiera una química sexual como para hacerlo divertido de ver. Es como un baile de a dos en donde disfrutan eliminar al otro. Por otro lado, esa es la única opción para Kristen, porque si no estaría completamente deprimida y aislada en un loquero. Es poderosa porque disfruta tener la chance de aplastar a ese pequeño bastardo”, explica la actriz.

¿Será Leland Townsend el gran catalizador del aquello que titula la serie? En definitiva, lo inquietante de Evil es su examen sin ataduras de esa cuestión. Aquí las postales pesadillescas combinan revulsión y entretenimiento, un poco en la línea de lo que propusiera Sam Reimi con la franquicia Evil Dead. También está su fórmula de caso de la semana junto al gran arco que sigue a los personajes. “Lo del procedural por capítulo es muy entrador, pero tenés que ver toda la serie para entender lo que les pasa a estos personajes. Si querés empezar por un episodio que se la banque solo, te diría que veas el silente de la segunda temporada, donde entran a un monasterio y resuelven el caso sin decir una palabra”, recomienda Herbers. Por otro lado, los hacedores de la entrega han sido bastante sagaces como para bañar de modernidad al asunto. Así es como lo maligno en este momento de la Historia puede colarse y exteriorizarse en redes sociales. “Es un programa que puede ser muy extraño, aterrador, divertido, honestamente emotivo, pero creo que no se pude comparar con nada que se haya visto”, plantea la artista neerlandesa.

-La fórmula rescata algo de The X-Files, pero con el diablo divirtiéndose tras bambalinas. ¿Está de acuerdo?

Katja Herbers: -Para ser honesta nunca vi The X-Files (se tapa la boca con vergüenza), pero entiendo los motivos por los que me lo dicen. Yo diría que Evil es The X-Files, con algo de Los cazafantasmas y Friends, pero pasado de drogas. Está bien, hay algo de Sculder y Mully, lo de la pregunta sobre la ciencia y la religión, sobre lo que podés o no creer, pero creo que acá se le dio una vuelta inusual, casi su propio género.

-Su personaje tiene la capacidad de reírse a carcajadas en los momentos más inoportunos. Esa reacción, a su vez, cuadra perfecto con lo que propone Evil. ¿De dónde viene esa risa?

K.H.:- No es mi risa, es su risa. Creo que no podría reírme como ella. Tiene una risa gutural y sarcástica, que viene de sus entrañas. Hay un placer demoníaco cuando la expulsa. Igual tiene diferentes capas de risas, cuando se entera de que podría llegar a ser la madre del anticristo, se ríe desbordada. Creo que lo que más me gusta del personaje justamente es su capacidad de encontrar algo de luz en medio del terror, y el humor es clave para aguantar. Incluso si alguien como Leland toma su embrión y quiere tener un bebé para volverlo Anticristo. Es un mensaje bastante positivo, el mundo puede ser loco y terrorífico, aunque podés seguir teniendo amor, amigos, hijos, tomarte una Margarita y reírte de todo ello.

-Evil incluye citas metaficcionales y algunos guiños al género de terror, habiendo dicho esto, ¿esta temporada tiene más de El bebé de Rosemary o de La profecía?

K.H.: -El bebé de Rosemary está allí como elemento bastante evidente, pero he aquí lo interesante. El bebé tiene un halo de brillo. Los King hacen muy bien lo de ponerte la zanahoria para que creas para dónde va el programa y luego toma un cauce completamente diferente. La salsa Evil supera a los homenajes. Así que tenés que esperar locura y comportamientos inesperados.

-Es neerlandesa así que puede responder esta pregunta. ¿Louis van Gaal es más malvado que Leland Townsend?

K.H.: -No, no lo es (se ríe). Definitivamente Leland Townsend es más maléfico que Louis van Gaal. Se nota que ustedes los argentinos no lo quieren para nada.

-Evil ha generado su culto masivo justo sobre su final, al punto que Stephen King pidiera por su continuación. ¿Le sorprendió esa reacción?

K.H.: -Fue increíble. Habló del programa en tevé y luego continuó en las redes sociales. Le pidió a la cadena que hiciera más Evil. Y nosotros dijimos “¡ok!”. Aunque por ahora eso no ha sucedido. Por mi parte, debo decir que todavía no me despedí de Kristen Bouchard. No la quiero dejar ir del todo después de haberla interpretado por tanto tiempo. Hay partes mías en ella, y viceversa. Excepto lo de los asesinatos, estar enamorada de un cura y ser madre de cuatro hijas. Amo su resiliencia, así que cruzo los dedos para que haya más de ella.

Programados

* El streaming le sonríe a Colin Farrell. Además de la excelente repercusión de El Pingüino por Max/HBO, se acaba de anunciar la continuación de otro proyecto personal del irlandés. La neonoiresca Sugar tendrá segunda temporada por Apple TV+. En la ficción, Farrell encarna al detective John Sugar embarcado en un mundo de hampones postmoderno. “Ha sido increíblemente emocionante ver al público de todo el mundo acoger Sugar y estamos encantados de regresar para una segunda temporada”, dijeron los productores ejecutivos Audrey Chon y Simon Kinberg.

* ¿Pueden convivir Peppa Pig, Los Simpsons y moralejas familiares en un mismo programa? Bluey lo hizo posible. Una chance para acercarse a esta creación de Ludo Studio es ver la flamante Pequeñas historias de Bluey. La segunda tanda de episodios cortos ya está disponible en Disney+. Con tres temporadas hasta la fecha, el proyecto del australiano Joe Brumm, continúa explorando la vida de esa familia de perros antropomórficos convertidos en fenómeno global.

* El 31 de octubre Netflix estrenará la segunda temporada de The Diplomat. La continuación del drama político y de espionaje en el que Keri Russell encarna a la embajadora estadounidense en suelo inglés. Además de reconstruir su matrimonio con el otrora diplomático Hal Wyler (Rufus Sewell), debe descubrir la verdad detrás de un atentado a gran escala. Y para peor, llega la visita amenazante de la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney). Mansiones, secretos de Estado, traiciones y, of course, té de media tarde.

El personaje

Giuseppe Lojacono de Los bastardos de Pizzofalcone (Alessandro Gassman). Inspector que comanda al grupo conformado por policías desplazados por la fuerza. El Chino, nacido en Roma pero siciliano de corazón, ya logró su objetivo de alinear a su grupo de desplazados que conocen demasiado bien el mundo del crimen en Napolés. Al final de la tercera temporada apareció atado, torturado y ensangrentado. El destino de este mascalzone podrá conocerse desde el próximo jueves a las 22 por Europa Europa.