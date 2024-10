“Se pusieron las pilas”, sintetizan en el universo milonguero. Es que, de pronto, tuvieron una seguidilla de buenas noticias de parte del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera, en la que ya trabajaban hace tiempo, fue la concreción de la Semana de las Milongas, que comenzará este lunes en la práctica El Motivo Tango (que funciona dentro del club Villa Malcolm, en Av. Córdoba 5064) hasta su cierre dominical en el clásico Club Gricel (La Rioja 1180). La segunda buena noticia fue una readecuación del presupuesto destinado al subsidio BA Milonga, que reciben las pistas porteñas, y que les dará 71,5 por ciento más de aire.

La Semana de las Milongas es una iniciativa de larga data de las asociaciaciones milongueras que hace algunos años cobijó la gestión de Cultura de la Ciudad. Este año las autoridades amagaron con cancelarla, pero la reacción de la Asociación de Organizadores de Milongas y de Milongas con Sentido Social –las dos agrupaciones del sector- finalmente los comprometió a su realización. Durante el evento, el gobierno de la ciudad financia parte de las entradas a los espacios participantes (unos cincuenta en total, de las más de cien milongas que hay en la Ciudad). Las entradas se pueden conseguir por la web para beneficiarios del Pase Cultural y público general. “Poder sacar las entradas online es fantástico porque antes las milongas más alejadas no recibían gente”, destaca Ana Bocutti, representante de la AOM.

Desde MiSeSo destacaron la celeridad de la última etapa del proceso. “Ni siquiera tuvimos que reclamar nosotros la reunión”, cuentan. Ambas organizaciones reconocen a la responsable de BA Milonga Laura Mazzei y a la Directora General de Desarrollo Cultural y Creativo Carolina Cordero “muy buena predisposición” para los planteos que llevaron. Así, por ejemplo, ante la idea original de financiar las entradas y algunas exhibiciones de baile, finalmente accedieron a contratar orquestas típicas para la apertura y el cierre de la Semana (abrirá la Sans Souci y cerrará la Misteriosa Buenos Aires).

“Ahora el laburo a seguir es que para el próximo año sea efectivamente como fue siempre en junio, que es el peor momento de las milongas, pero ahora con la crisis económica que transitamos, con la falta de turismo receptivo, de todos modos es un impulso, es una ayuda”, considera Valeria Buyatti, representante de MiSeso.

Es que, efectivamente, la crisis económica se siente fuerte en las pistas porteñas. Bailar tango en las últimas décadas siempre fue una actividad accesible a casi cualquier bolsillo y eso llevó no sólo a la proliferación de boites de lunes a lunes, sino también a entusiastas que podían encadenar varias pistas en una misma noche, o prácticamente una diaria. Esa situación empezó a mermar en 2015 y apenas estaba recuperándose después de la pandemia (algunos sectores, como el de las milongas alternativas, por ejemplo, recién empezaban a rearmarse a fines del año pasado). Pero los últimos ajustes económicos pusieron en jaque a más de uno. Quien antes salía cinco o seis veces por semana pasó a salir tres o cuatro en 2015 y ahora conseguir darse el gustito en la pista dos veces por semana, o incluso mantener la regularidad de una milonga semanal, ya parece un lujo para muchos.

Por separado, tanto Bocutti como Buyatti reconocen que la situación económica para las milongas es muy dura y por eso celebran el aumento que recibirán los subsidios. “Hay un bajón de público, de guita, no le da el presupuesto a la gente porque todo es un gasto fuerte: el subte, la entrada, tomar algo, y no es una actividad cara de por sí, pero todo el paquete junto es otra cosa”, explica Bocutti. “Antes había mucho público del interior y eso ya casi no existe –lamenta la organizadora-, nosotros recibíamos gente de Rosario, de Córdoba, y eso ahora pasa muy poco”.

La readecuación del subsidio surge de un aumento aumento general para el presupuesto del gobierno de la Ciudad, que aprobó recientemente la Legislatura porteña. “Esto fue una gratísima sorpresa y quedamos re contentos”, grafica Buyatti. “Estábamos acostumbrados a que, año tras año, además de que el presupuesto fuera una lágrima, nos recortaban y nos daban menos de lo que tenían presupuestado y aprobado por la Legislatura, para derivar a otras áreas”, compara la organizadora de Tangótica, en el barrio de Almagro. “Siempre es un laburo muy grande el que hacemos las asociaciones, al tener los representantes tanto de AOM como de MiSeSo en Babilonga, que es un laburo absolutamente gratuito ad honorem y es un laburazo enorme, pero que se vean algunos frutos está bueno y lo celebramos”.

Otras iniciativas

La Semana de las Milongas no es la única iniciativa que busca estimular el regreso a las pistas. El portal Hoy Milonga –una guía que no sólo refleja el circuito porteño sino también sus émulos en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Inglaterra y Grecia- acaba de lanzar su programa “Chapa milonguera”, donde invita a sus suscriptores a sumar puntos visitando distintos espacios de su guía, para acceder a premios mensuales. “Un tiempo atrás se nos ocurrió crear ‘Hoy Milonga Club’ con beneficios para los subscriptores, donde los beneficios tienen la forma de descuentos en las entradas a ciertas milongas, entradas gratis a ciertos espectáculos, o descuentos al comprar en boutiques de tango”, cuenta Héctor Villar, el creador del popular sitio web. “Esta vez se nos ocurrió crear un programa similar a los ‘viajeros frecuentes’ muy difundido por las aerolíneas, pero aplicado al tango: lo llamamos Chapa Milonguera. Más milongueás, más chapa tenés, y tener más chapa trae beneficios. Empezamos con el premio ‘Milonguero/a del mes’ que se le otorga al que tenga la chapa más alta a fin de cada mes”, explica.

Villar es consciente del momento que atraviesa el sector y plantea una idea que funciona como mantra a la hora de proyectar el portal junto a su equipo: “todos tienen que beneficiarse, si no es así no funciona”. Para él, la ‘chapa’ o cualquier otro programa debe servir “tanto para la gente que va a bailar como para los organizadores de eventos, los maestros, las escuelas y las boutiques de ropa de tango”.

La Chapa Milonguera funciona a través de la web. Los usuarios registrados en Hoy Milonga deben registrar desde su celular la visita a una milonga y tener activado el gps mientras están ahí. “Cuando el sistema lo verifica, te suma los puntos”.

Por ahora el sistema sólo estará presente en Buenos Aires, aunque Villar sueña con extenderlo a otras comunidades en las que funciona la guía. “Que la Chapa sea un lugar común de interacción, que alguien sume puntos por bailar en Berlín y luego aparece en la tabla de posiciones para Milonguero del Mes con un porteño o un turco en Estambul, o que se comparen chapas entre amigos de la misma comunidad”.