Taylor Swift no dejó récord artístico por romper en los últimos años y ahora, parece se superó ampliamente en relación con su fortuna. Resulta que la revista Forbes reportó que batió a Rihanna como la artista musical femenina más rica del mundo con un patrimonio de 1.600 millones de dólares.

La riquezade Swift, de 34 años, proviene principalmente de su música, y superó los 1.000 millones en octubre de 2023, propulsada por las ganancias de su gira The Eras Tour y su catálogo de canciones, indicó la reconocida publicación.



The Eras Tour se convirtió a finales del año pasado en la primera gira en recaudar unos 1.000 millones de dólares, y su impacto económico se ha notado a su paso por los cinco continentes.



Las ganancias de The Eras Tour, que está en pausa hasta este mes, y las regalías, le han reportado unos 600 millones, a los que se suman otros 600 millones de su catálogo, y 125 millones en propiedades inmobiliarias.



Rihanna, de 36 años, que ostentaba el título de la cantante más rica desde 2019, debe el grueso de su fortuna, ahora situado en unos 1.400 millones de dólares, a sus negocios de moda y cosmética, además de la música.



Ya entonces señalaba la revista cómo los artistas se apoyan cada vez más en acuerdos lucrativos de carácter no musical para propulsar su estatus, aunque en el caso de Swift esa tendencia no se cumple.



En cuanto a los músicos más ricos según Forbes, Swift solo tiene por delante al rapero Jay-Z, quien ha reunido un patrimonio de unos 2.500 millones de dólares también impulsado por sus negocios e inversiones.

Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris

Imagen: AFP

A pesar del "poder económico" de la multipremiada artista, Swift no deja nada la detenga a la hora de comprometerse con sus ideales. A mediados de septiembre y luego del debate presidencial en EE. UU., la cantante llamó a votar por la demócrata Kamala Harris en los comicios del 5 de noviembre próximo.



"Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024", declaró en una publicación en Instagram solo minutos después de que finalizara el debate entre Harris y el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump.

El apoyo de Swift podría tener un gran impacto en el voto joven, que podría ser clave para que Harris ganara una carrera que las encuestas muestran especialmente ajustada.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 283 millones de seguidores, Swift posó con una foto de su gato Benjamin y firmó su publicación como "señora soltera con gatos", una referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera.



"Una guerrera que nos defienda"

Imagen: AFP.

En ese post, Swift comenzó contando que había visto el debate y que decidió anunciar que votaría por Harris debido a que ella lucha por derechos y causas que, en su opinión, necesitan "una guerrera que las defienda".





"Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas", afirmó.

En su publicación, explicó que quería esperar a ver a los dos candidatos en el debate y reveló que la decisión de posicionarse se produjo después de que supiera que Trump había utilizado en julio imágenes generadas por inteligencia artificial para decir de manera falsa que había logrado el apoyo de la cantante.

