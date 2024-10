El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que su país mató a Hashem Safieddine, posible sucesor del también asesinado Hasán Nasralá al frente de Hezbolá. Netanyahu amenazó a los libaneses con una "destrucción similar a la de Gaza" si no "liberan" a su país de Hezbolá, después de que el Ejército intensificara su ofensiva terrestre contra el movimiento islamista proiraní en el sur del Líbano. Naciones Unidas advirtió que más de un millón de personas necesitan asistencia vital en el país y hay graves riesgos para la salud de la población libanesa.



"Liberen al país de Hezbolá"

En un comunicado Netanyahu afirmó: "Eliminamos a miles de terroristas, incluido el propio Nasralá, el reemplazo de Nasralá y el reemplazo del reemplazo de Nasralá". En unas declaraciones que apelaban directamente a los libaneses para que "liberen al país de Hezbolá", el primer ministro israelí amenazó a la población libanesa con "una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento similar al que vemos en Gaza".

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo poco antes que Hezbolá ya era una "organización quebrada, sin mando significativo ni capacidad de fuego y una dirigencia desintegrada". Durante una visita a las tropas del Mando Norte, Gallant reconoció que esta situación puede tener "un efecto dramático" en la guerra, ya que en la milicia "no hay nadie que tome las decisiones".

El Ejército israelí anunció la movilización de la división de reserva 146 en territorio libanés para realizar "actividades operativas limitadas, localizadas y específicas" en el sur del Líbano, según un comunicado castrense, elevando a cuatro el número de divisiones en el área. Según el diario The Times of Israel, el número total de soldados desplegados en Líbano puede ya superar los 15 mil, en una operación que Israel sigue definiendo como limitada pese a haber ordenado ya la evacuación de más de 130 localidades libanesas.



El Ejército anunció este martes el desmantelamiento de un túnel de Hezbolá que cruzaba a territorio israelí, aunque todavía no tenía salida, durante sus operaciones en el sur del Líbano. En una rueda de prensa el vocero internacional del Ejército, Nadav Shoshani, dijo que por el momento no se conocen más túneles del grupo chiita que crucen hacia Israel. La estructura todavía no estaba terminada, por lo que no tenía salida en el lado israelí de la frontera, y fue identificada hace meses, según Shoshani.

"La única solución es la resistencia"

Nasralá falleció a fines de septiembre víctima de un "bombardeo selectivo" de las FDI contra un barrio residencial de Beirut, donde se ubicaban los cuarteles centrales de Hezbolá. Desde entonces Safieddine sonaba como posible nuevo líder del grupo chiita. El vicesecretario general de Hezbolá, Naim Qassem, prometió este martes que Israel "no logrará sus objetivos" y será "derrotado" en el sur del Líbano.

"El enemigo cree que ganará. La única solución es la resistencia, la firmeza y que nuestro pueblo se una a nuestro alrededor", dijo el número dos del grupo en un discurso que marca un año desde el inicio del fuego cruzado entre Hezbolá e Israel, un día después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Qassem afirmó que Hezbolá anunciará al sustituto de Nasralá "en su momento" debido a que "las circunstancias son difíciles y complejas por la guerra".

Israel sigue bombardeando el sur y el este del país, así como los suburbios del sur de Beirut, tres bastiones de Hezbolá. El movimiento islamista, por su parte, reivindicó disparos de cohetes contra posiciones militares en el norte de Israel, incluyendo la ciudad de Haifa. Fueron lanzados unos 85 proyectiles, según el Ejército israelí, la mayoría de los cuales fueron interceptados.



Hezbolá también afirmó haber repelido tropas israelíes que se infiltraron cerca de un puesto de la misión de Paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano. "Cada día nos anotamos numerosos éxitos. Nuestras capacidades siguen siendo buenas" y la dirigencia del movimiento está "perfectamente organizada", dijo Naim Qassem, quien sostuvo que Hezbolá apoya los esfuerzos de la clase política libanesa para intentar alcanzar un alto el fuego con Israel.

El Consejo de Ministros libanés anunció que la cifra de muertos por los ataques israelíes en un año contra el país árabe supera ya los 2.119. En las últimas 24 horas se registraron 36 muertos y 150 heridos, lo que eleva la cifra total de heridos a 10.019. En paralelo al menos siete personas, incluidos niños y mujeres, murieron este martes en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en Damasco que era usado como refugio por las milicias de Hezbolá, informó el ministerio de Defensa sirio.

250 mil refugiados en Siria

Naciones Unidas advirtió este martes que un millón de personas necesitan ayuda para cubrir sus necesidades vitales en el Líbano, donde la destrucción de terrenos agrícolas o su abandono por parte de familias desplazadays por los bombardeos dos Israel anticipan una pérdida considerable de la producción de alimentos. Desde que empezaron los ataques el Programa Mundial de Alimentos de la ONU proporciona a diario 150 mil comidas calientes o raciones para entre 5 y 15 días, precisó desde Beirut el director del organismo en el Líbano, Matthew Hollingworth.

Por su parte la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que ya son 250 mil las personas que escaparon de los bombardeos en Líbano y llegaron a Sirria, donde el alto comisionado Filippo Grandi destacó el martes la urgencia de movilizar la ayuda humanitaria internacional para acudir en su auxilio, así como los recursos necesarios para este fin. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advirtió del alto riego de brotes epidémicos entre los desplazados internos y la población en general del Líbano por el limitado acceso a servicios sanitarios esenciales.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que hay que dar "menos armas" a Israel para detener el elevado número de muertos en Medio Oriente. "Hay armas y armas. No se trata de dejar a Israel indefenso, que ciertamente no lo está. Israel tiene hoy el Ejército más poderoso de Medio Oriente, gracias, obviamente, a la ayuda occidental", dijo Borrell en declaraciones a la agencia EFE.

Protesta antiisraelí en Teherán

Miles de iraníes se congregaron este martes en Teherán para condenar los ataques de Israel en Gaza y el Líbano y manifestaron su apoyo a la alianza antiisraelí, liderada por Irán. Miles de personas, la mayoría mujeres vestidas de Chador (una tela negra que cubre todo el cuerpo salvo el rostro), protagonizaron la concentración en la plaza Palestina de la capital iraní y gritaron las consignas "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos", informó la agencia Mehr.

La multitud ondeaba las banderas de Palestina y de Hezbolá. Muchos llevaban en la mano la foto de Nasralá, el abatido líder del grupo chiita libanés que junto a los palestinos de Hamas, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes, conforman la alianza informal antiisraelí "Eje de la Resistencia", capitaneada por Irán. Tras el ataque iraní con unos 180 misiles contra Israel del martes pasado, distintas ciudades del país persa fueron el escenario de manifestaciones a favor de la alianza antiisraelí, celebrando la ofensiva de Irán en represalia por los asesinatos de Nasralá y de un general de la Guardia Revolucionaria en Beirut, y del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en julio en Teherán.